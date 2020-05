Nintendo espera un “gran impacto” en el desarrollo de juegos producto del coronavirus

Nintendo anunció que espera que el desarrollo de videojuegos sufra un “gran impacto” producto de la emergencia que se vive a nivel mundial a raíz del coronavirus.

Cabe recordar que a la fecha, la compañía vio afectada la producción de Nintendo Switch, lo que hizo que la consola disparara su valor. Aunque de GamesIndustry, ahora señalaron que este impacto ha comenzado a disminuir, desde Nintendo esperan que varios de los juegos que actualmente se encuentran en desarrollo sufran algún tipo de retraso.

A través de una llamada a los inversores, el presidente de Nintendo Shuntaro Furukawa mencionó sobre la producción de consolas que “como resultado, no estamos en condiciones de producir la cantidad total de unidades que realmente queremos producir".

A la vez que apuntó que "dicho esto, hay signos de una mejora gradual, por lo que anticipamos que el impacto de COVID-19 en la producción disminuirá en cierta medida en verano, y que el volumen que podremos producir durante todo el año se alineará con nuestro pronóstico de unidades vendidas para este año fiscal ".

En cuanto al desarrollo de juegos ‘first-party’, Furukawa señaló que “dado que existen grandes limitaciones sobre lo que se puede hacer desde casa, creemos que esto tendrá un gran impacto”, y “hará difícil lanzar los títulos como se tenía planeado”.

Cabe mencionar que entre los juegos que Nintendo está desarrollando se encuentra la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild