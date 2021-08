Nuevo spot para la película de Shang-Chi destaca al poder de los diez anillos

Cada vez queda menos para el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, por lo que Marvel Studios quiere mantenerse fiel a su tradición y sigue lanzando adelantos de su próxima película.

Así, porque al parecer otro spot y algunos posters no fueron suficientes, durante este fin de semana la compañía detrás del MCU dio a conocer un nuevo avance para la cinta que marcará el debut de Shang-Chi en su universo cohesionado.

Este adelanto contiene escenas que ya habían figurado en otros vistazos a la película, sin embargo, pone gran parte de su foco en el poder de los diez anillos y la disputa entre el héroe titular y su padre, Wenwu, quién también es conocido como el Mandarín.

Además, para dejar en claro que Shang-Chi es parte del MCU, este adelanto incluye otro acercamiento al combate entre Abominación y Wong.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue dirigida por Destin Daniel Cretton y puedes ver su nuevo spot aquí:

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está fijado para el 3 de septiembre en Estados Unidos.