Peacemaker no quiere aceptar que es menos conocido que Aquaman en un nuevo clip de su serie

Con miras al lanzamiento de un nuevo tráiler de la serie, HBO Max dio a conocer otro clip de Peacemaker.

Este vistazo a la serie spin-off de The Suicide Squad solo se enfoca en el personaje titular interpretado por John Cena y el funcionario de un hospital. Así, aunque no hay ningún detalle sobre la trama o escenas de acción que marcarán el resto de la serie, este avance incluye un debate sobre el tipo de superhéroe que es Peacemaker y evidentemente al personaje no le gustó que le recordaran que es menos conocido que Aquaman.

La serie de Peacemaker fue creada por James Gunn y pueden ver su nuevo clip aquí:

Peacemaker se estrenará en enero de 2022 mediante HBO Max.