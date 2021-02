Pedro Pascal y Bella Ramsey serán Joel y Ellie en la serie de The Last of US

La serie de The Last of Us ya tiene a sus protagonistas, y es que según fue confirmado Pedro Pascal y Bella Ramsey, serán los encargados de interpretar a Joel y Ellie en la producción de HBO.

Cabe recordar que Bella Ramsey de 17 años, interpretó a Lyanna Mormont en Game of Thrones.

En el caso de Pedro Pascal, este también participó de Game of Thrones en el papel de Oberyn Martell, y más recientemente fue el encargado de darle vida al Mando en la serie de Disney+, The Mandalorian.

Según fue dado a conocer por Deadline, el actor recientemente estuvo disponible para nuevas series y proyectos, atrayendo varis grandes ofertas, y decantándose de esta forma por la serie basada en el videojuego.

La información también apunta a que el episodio piloto será dirigido por Kantemir Balagov, y en la producción estarán involucrados PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog, desarrolladores del juego.

La serie Last of Us de HBO está siendo desarrollada por el creador de Chernobyl, Craig Mazin, con la ayuda del director de los videojuegos, Neil Druckmann.