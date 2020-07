Pokémon Go Fest realizará un evento compensatorio para los jugadores en agosto

Pese a que la edición más reciente del Pokémon Go Fest fue todo un éxito en materia económica, la cita no estuvo libre de polémicas y su desarrollo estuvo marcado por los problemas técnicos que afectaron la experiencia de varios jugadores.

Por ello este jueves Niantic anunció que el próximo 16 de agosto realizará un breve evento que tendrá como objetivo compensar a los jugadores que compraron entradas para el Pokémon Go Fest 2020 pero no lograron sacar provecho de esa experiencia debido a los problemas.

“Debido a los problemas técnicos que ocurrieron durante algunos de los bloques de hábitat del Pokémon GO Fest 2020, realizaremos un evento global de reparación el 16 de agosto de 2020 desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. hora local”, explica el sitio web oficial de Pokémon Go.

Este evento solo será para los jugadores que compraron entradas para el Pokémon Go Fest 2020 y durante esas acotadas horas del día los entrenadores podrán encontrar con mayor facilidad a los pokémon que formaban parte de aquella cita.

“Los Pokémon destacados durante las horas de hábitats Fuego, Agua y Amistad del Pokémon GO Fest 2020 aparecerán en estado salvaje. El Incienso tendrá una mayor eficacia para atraer a los Pokémon destacados y algunos de ellos solo aparecerán cuando se sientan atraídos por él, así que aseguraos de usar el Incienso para encontrar todo tipo de Pokémon”, sentencia el blog del juego.

En ese sentido, es preciso señalar que los horarios de los hábitats destacados serán:

11:00: Fuego

12:00: Agua

13:00: Amistad

El evento de compensación por el Pokémon Go Fest 2020 se realizará el próximo 16 de agosto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde (hora local).