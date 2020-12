Pornhub eliminó a todos los videos no verificados de su plataforma

Pornhub, la reconocida plataforma de videos para adultos, removió a todo el contenido no verificado desde su servicio.

En la práctica esto significa que la compañía decidió eliminar de su sitio a todo el contenido que fue subido por personas que no figuran en su listado de socios de contenido oficial o son miembros de su Programa Modelo.

“Como parte de nuestra política para prohibir la subida de videos no verificados, ahora también hemos suspendido todo el contenido cargado anteriormente que no fue creado por socios de contenido o miembros del Programa Modelo”, dice el anuncio de Pornhub. “Esto significa que cada parte del contenido de Pornhub proviene de cargadores verificados, un requisito que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han establecido”.

Pero, aunque Pornhub quiere pintar a esto como un movimiento que lo sitúa delante de otras plataformas, esta decisión de la compañía llegó luego de que a comienzos de diciembre The New York Times publicara un artículo que acusaba que “el sitio está infestado de videos de violación”.

Particularmente, en la pieza escrita por Nicholas Kristof, se decía que Pornhub albergaba videos de violación y abuso contra mujeres y niños. “El problema no es la pornografía, sino la violación. Aceptemos que promover agresiones contra niños o cualquier persona sin su consentimiento es inconcebible”, señalaba el artículo.

Esa publicación incluía un llamado particular a que algunas empresas responsables de tarjetas de créditos dejaran de permitir transacciones en el sitio. Algo que eventualmente tuvo repercusiones y provocó que Mastercard, Visa y Discover anunciaran que no permitirían transacciones en Pornhub.

En ese sentido, con las grandes compañías de tarjetas de crédito tomando distancia, Pornhub naturalmente tenía que hacer algo y la eliminación del contenido no verificado fue su apuesta.

Todo mientras la compañía reconoció que la Fundación Internet Watch identificó videos de abuso sexual contra niños en su plataforma pero, aunque reconoció la gravedad de esa situación, Pornhub apuntó a que esa cifra era menor que lo reportado por Facebook.

“Las principales organizaciones sin fines de lucro y grupos de defensa reconocen que nuestros esfuerzos hasta la fecha para combatir el contenido ilegal han sido efectivos. Durante los últimos tres años, Facebook autoinformó 84 millones de casos de material de abuso sexual infantil. Durante ese mismo período, Internet Watch Foundation, un tercero independiente, informó 118 incidentes en Pornhub. 118 todavía demasiados, por lo que estamos comprometidos a tomar todas las medidas necesarias”, sentenció la plataforma.

Finalmente Pornhub acusó que no está siendo perseguido por esos contenidos dañinos, sino que porque es una plataforma para adultos.

“Está claro que la persecución de Pornhub no se debe a nuestras políticas y cómo nos comparamos con nuestros pares, sino porque somos una plataforma de contenido para adultos”, señaló el servicio. “Estas son las mismas fuerzas que han pasado 50 años demonizando a Playboy, la Fundación Nacional para las Artes, la educación sexual, los derechos LGBTQ, los derechos de las mujeres e incluso la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. Hoy, resulta ser Pornhub“.

De acuerdo a Vice, el contenido subido por terceros que fue eliminado de Pornhub a raíz de esta medida no quedaría fuera de la plataforma para siempre ya que durante el próximo año la compañía verificará y revisará los videos para que aquellos que cumplan con sus estándares puedan sumarse nuevamente a su catálogo.