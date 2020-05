Prepárense para el retorno de Tony Hawk’s Pro Skater con “The Hawk Mix”

Tras el anuncio de las remasterizaciones de los clásicos videojuegos skater, Activision y Vicarious Visions anunciaron que los fanáticos de Tony Hawk’s Pro Skater ya pueden disfrutar de la banda sonora a través de Spotify.

"¿Qué canción llegó a tu cabeza primero? Patina al ritmo de las canciones de la era que definió las bandas sonoras”, escribió laa cuenta oficial del revival de estos clásicos videojuegos.

“Police Trunk” de Dead Kennedys, “Superman” de Goldfinger, “Jerry Was a Race Car Driver” de Primus, “New Girl” de The Suicide Machines, “Here and Now” de The Ernies" y “Euro-Barge” de The Vandlas son solo algunos de los temas que serán parte de la música que podrán escuchar con un simple click.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 saldrá a la venta el 4 de septiembre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC.