Prepárense para volver a Panem con el nuevo póster para la precuela de Los Juegos del Hambre

El renacimiento de la franquicia de Los Juegos del Hambre no está solo en redes sociales y Lionsgate continúa preparando el terreno para el estreno de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes.

Así, durante este fin de semana el estudio lanzó un nuevo póster para la película que se remontará al pasado de Panem para contar la historia de origen de Coriolanus Snow.

Pero aunque la primera imagen de la cinta ya nos mostró al futuro cruel gobernante, este afiche es un poco más sutil y solo nos enseña a un pájaro y una serpiente rodeados de rosas.

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes en inglés) se desarrollará décadas antes de los eventos de la trilogía de Los Juegos del Hambre y mostrará a un Coriolanus Snow de 18 años que en la víspera de los décimos Juegos del Hambre es asignado como mentor de una joven del Distrito 12 llamada Lucy Gray Baird.

Esta cinta fue dirigida por Francis Lawrence y será protagonizada por Tom Blyth como Snow y Rachel Zegler como Lucy Gray Baird, además contará con Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis y Jason Schwartzman, en otros papeles. El estreno de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes será en noviembre de este año.