Primer tráiler del re-estreno de Spider-Man: No Way Home presenta algunas de las nuevas escenas

Spider-Man: No Way Home se encuentra próximo a regresar a los cines con una versión extendida, y en el marco del primer adelanto es que ya es posible ver algunas de las nuevas escenas que se sumarán.

Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, es el nombre de esta versión extendida que sumará 11 minutos de escenas extras.

Esta versión estará disponible en algunos países, y por el momento se desconoce el contenido de las escenas que se sumarán, y si habrá nuevos momentos entre los tres Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version no se presentará en todo el mundo y en Chile no está contemplado en el plan de estreno que Sony reveló tiempo atrás.

De todas maneras, Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version debutará el 2 de septiembre de 2022 en Estados Unidos.