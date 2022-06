Primer vistazo a la serie animada de Dragon Age de Netflix

En el marco de la Netflix Geeked Week, durante la jornada de este viernes desde la plataforma y BioWare, mostraron el primer tráiler de Dragon Age Absolution, una serie animada basada en el popular videojuego.

Esta producción está siendo realizada por Red Dog Culture House, la misma compañía que animó The Witcher: Nightmare of the Wolf, y según dieron a conocer, se desarrollará alrededor de un grupo de personajes inspirados en la historia de Dragon Age, a la vez que contará con algunas “sorpresas especiales”.

La serie estará compuesta por seis episodios y tiene programado su estreno para diciembre próximo en Netflix.