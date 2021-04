Ray Fisher cree que “sería un fastidio” no poder regresar como Cyborg en la película de Flash

La película de The Flash no solo contará con el regreso de Ezra Miller como Barry Allen, sino que su elenco también contemplará a Ben Affleck como Batman, Sasha Calle como Supergirl y, posiblemente, Michael Keaton como Batman. Sin embargo, aunque esos parecen suficientes héroes para la primera película en solitario del velocista escarlata, originalmente los planes de Warner Bros también incluían a otro personaje que apareció en Justice League: Cyborg.

De acuerdo a lo que se reportó durante el año pasado, Warner Bros pretendía que Ray Fisher regresara como Cyborg para la película de The Flash. No obstante, el acuerdo entre el actor y el estudio no prosperó y es que, en medio de las acusaciones de Fisher contra Jos Whedon, Geoff Johns y otros ejecutivos de Warner, el intérprete no llegó a un acuerdo sobre la calificación (cameo o no) de su participación en la película, algo que se sumó a su disputa con el presidente de DC Films, Walter Hamada, para culminar en la eliminación de Cyborg de la cinta de Flash.

Pero aunque Fisher aseguró que no está dispuesto a volver a trabajar con Hamada, en una reciente entrevista con Empire, el actor comentó que le gustaría que las cosas se resolvieran para participar de la película de Flash.

Concretamente Fisher reiteró que habría conversado con el director de la película de Flash, Andy Muschietti, y que aparentemente ambos estarían de acuerdo en el enfoque de esa historia de superhéroes.

“Andy parece tener la cabeza bien puesta y entendió a estos personajes al hacer de la relación algo más que una demostración de superpoderes”, señaló Fisher. “Estábamos en la misma página sobre eso, y será un fastidio si no hay forma de resolver el problema”.

Según detallaron reportes anteriores, el papel de Cyborg habría sido eliminado de la película de The Flash, por lo que teniendo en cuenta que se espera que las filmaciones arranquen durante este mes de abril no está claro si sería posible que aquel problema se resuelva de manera favorable para Fisher.

En ese sentido, durante la misma entrevista el actor dio a entender que estaría conforme con su situación actual después del estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder y con su papel en la serie limitada Women Of The Movement.

“Si todo lo que tengo la suerte de hacer es lo que he podido hacer en este negocio, prefiero seguir adelante y decir mi parte ahora que perder estas historias en el mundo”, dijo Fisher. “Sé dónde está mi poder”.

La película de Flash planea llegar a los cines durante 2022.