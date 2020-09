Ray Fisher dice que Geoff Johns lo llamó para “jactarse de que había otro Cyborg en uso en el Universo DC”

Un par de días después de que Warner Bros emitiera una declaración refutando sus dichos y acusándolo de no cooperar en la investigación sobre las condiciones laborales en las refilmaciones de Justice League, Ray Fisher publicó un video donde no solo volvió a rebatir el comunicado del estudio, sino que también emitió nuevas declaraciones contra el escritor de cómics y ex presidente creativo de DC Entertainment, Geoff Johns.

En un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram durante el pasado día domingo, Fisher dijo que estaba “conmocionado y asombrado de que Warner Bros. incluso tuviera la audacia de emitir una declaración como esa”. Todo en referencia al comunicado que el estudio lanzó tras las acusaciones de Fisher contra el presidente de DC Films, Walter Hamada.

“No saben cuántos recibos tengo por interacciones que he tenido. No conocen a las personas con las que he estado hablando”, añadió el actor. “No conocen a mucha de la gente que tengo que está dispuesta y es capaz de participar en la investigación y eso, desafortunadamente, es algo que finalmente los va a atascar en gran medida. Fue un movimiento audaz para ellos llamarme mentiroso”.

El viernes pasado, Fisher acusó que Hamada estaba dispuesto “arrojar a Joss Whedon y Jon Berg debajo del autobús” con tal de que cediera en sus dichos contra Geoff Johns. Warner Bros respondió a esas declaraciones diciendo que lo que señalaba el actor no era verdad y apuntando a que Fisher no estaba colaborando con la investigación sobre las condiciones laborales en las refilmaciones de Justice League.

En ese contexto, durante el sábado, Fisher realizó un nuevo tweet donde sostuvo que dejó de colaborar en la investigación porque el investigador habría sido contratado por Warner Bros en lugar de WarnerMedia y habría incluido a un tercero en su conversación sin realizar las respectivas aclaraciones.

En ese sentido, el nuevo video de Fisher no solo tiene como finalidad rebatir a lo planteado por el estudio y tacharlo como un movimiento de relaciones publicas, sino que el actor también lo usó para añadir nuevos antecedentes a sus acusaciones contra Geoff Johns.

Particularmente, Fisher dijo que Johns lo habría llamado en 2018 para jactarse de que otra versión live-action de Cybrog aparecería en el Univeso DC. Dicha versión de Victor Stone es la que aparece en la serie Doom Patrol y es interpretada por Joivan Wade.

“La excusa (de Hamada) para la situación con Geoff Johns fue: ‘Ray, trabajé con Geoff en Shazam!, no creo que él hiciera eso o dijera eso’. Y yo dije, ‘Walter, tú no estabas allí. Te digo que no estabas. No estabas allí cuando el hombre usó la comunicación por canal secundario para llamarme a su oficina e hizo la amenaza velada a mi carrera. No estabas allí para eso. No estabas allí cuando Geoff Johns se puso en contacto conmigo en 2018, un año y medio después de Justice League, mientras filmaba True Detective, para jactarse de que se estaba utilizando otro Cyborg en el Universo DC en un programa en el que estaba produciendo’”, señaló Fisher.

Puedes ver las declaraciones del actor en el siguiente video:

Hasta ahora Johns no ha respondido a las acusaciones de Fisher, pero el actor advirtió que no planea detener sus descargos.

“Ya que abrieron la lata de gusanos, habrá ciertas cosas que ahora voy a decir públicamente”, señaló Fisher. “No sobre las experiencias específicas en Justice League, sino sobre cómo se han manejado las cosas hasta este punto desde que hice públicas mis acusaciones”.