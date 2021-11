Review | Encanto es una cautivante historia sobre la familia con el marcado sello de Disney

Desde que comenzó la pandemia Disney ha apostado por presentar sus nuevas películas animadas inmediatamente en su servicio de streaming ya sea con estrenos directos o lanzamientos mediante su sistema de cargo adicional.

Así, mientras cintas como Luca y Soul de Pixar o Raya y el último Dragón de Walt Disney Animation Studios tuvieron la misión de conquistar a una audiencia en casa, la empresa de Mickey Mouse finalmente retomará sus intentos por llevar al público a ver sus propuestas animadas al cine con Encanto, una de las primeras cintas animadas de la compañía que volverá a contar con un estreno exclusivo en la pantalla grande.

Si bien Encanto no será estrictamente la primera cinta animada del conglomerado Disney en debutar solo en cines tras la pandemia ya que el estudio recientemente lanzó Ron’s Gone Wrong, esta nueva producción dirigida por Byron Howard (Zootopia), Jared Bush (Zootopia) y Charise Castro Smith (The Haunting of Hill House) es el primer gran estreno de Walt Disney Animation Studios que llega solo al cine tras lo que fue Frozen II por allá en 2019.

En ese sentido, se podría decir que las expectativas son altas considerando que Encanto no solo se presentará como la película número 60 de Walt Disney Animation Studios, sino que también es una apuesta musical en la que participó Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana). Pero en líneas generales Encanto está lejos de ser una decepción y es una película cumple muy bien su función de ofrecer un momento entretenido sobre todo en contextos familiares.

Tomando como base la premisa de que Encanto es un musical de Disney con participación de Lin-Manuel Miranda en la música, todos los elementos que pueden esperar que funcionen lo hacen bastante bien. La puesta en escena de la película es cautivante, su historia es fácil de seguir y, quizás lo más importante para los fanáticos de los musicales de Disney, hay canciones bastante pegajosas que, aunque puede que no lleguen a lo que alguna vez fue el fenómeno de “Let it Go” de Frozen, probablemente escucharán más de alguna vez tras el estreno de la cinta.

Sin entrar en detalles que podrían arruinar la película, Encanto gira en torno a la historia de los Madrigal, una gran familia colombiana que vive una casa mágica y cuyos integrantes cuentan con una serie de dones especiales que abarcan desde superfuerza hasta premoniciones del futuro. Pero aunque la vida de la familia y el pueblo donde está su casa podría parecer perfecta, uno de sus integrantes no lo está pasando bien: Mirabel.

A diferencia de su madre, tíos, hermanas y primos, Mirabel no cuenta con un don y se siente excluida dentro de su propia familia.

Pese a que obviamente una familia con poderes mágicos es algo muy particular, a lo largo de Encanto es fácil identificarse y empatizar con Mirabel, quien se siente como la oveja negra en una familia llena de talentos y peculiaridades y cuyo viaje de aceptación es el motor de la película. De hecho, uno de los mejores puntos de la película es el uso de una canción para presentar a toda la familia y esta joven que simplemente es la persona normal en un grupo de individuos con habilidades extraordinarias.

Pero no crean que esos dones convierten a esta cinta en algo como los X-Men y es que aunque las habilidades mágicas sirven para resaltar los rasgos de la personalidad de cada personaje e incluso a ratos son lo único que caracteriza a algunos integrantes de la Familia Madrigal, aquí nadie está luchando por salvar el mundo ni nada por el estilo y en un giro que puede ser refrescante para quienes están aburridos de las historias de superhéroes, el único gran desafío de la historia es la armonía y aceptación en una familia.

Así, quizás lo más rescatable de Encanto es que -siempre dentro de los paradigmas de Disney- la cinta plantea una reflexión sobre aquellos dolores que muchas veces no vemos dentro de nuestra propia familia y a ratos consigue alcanzar ese potencial para posicionarse como una cautivante historia respecto a cómo el cómo hecho de vivir en una misma casa o tener la misma sangre no siempre implica una conexión y entendimiento.

Mientras temas como las cargas de la historia familiar y las presiones que nos imponen nuestros seres queridos probablemente resonarán con los jóvenes y adultos que vean esta película, para los más pequeños de la casa igual hay cosas divertidas y, si bien en Encanto no hay ningún animal parlante que se robe la película como en otras producciones animadas de Disney, esta cinta es indiscutiblemente parte del legado del estudio.

Como señalamos anteriormente, Encanto es la película número 60 de Walt Disney Animation Studios y, aunque a ratos es fácil imaginar que podría pasar al listado de entregas que fueron más valoradas tras su estreno como El Planeta del Tesoro o Atlantis en lugar de aquellos fenómenos como Frozen y Enredados, claramente lo nuevo de la Casa de Mickey Mouse tiene mucho más en común con esa última camada de cintas.

De hecho, aparte de contar con una protagonista en un viaje de autodescubrimiento que pese a sus inseguridades quiere lo mejor para su comunidad, en el aspecto de la música Encanto puede considerarse en una línea parecida a Moana ya que mientras tiene temas que se perfilan como pegajosos y llamativos, otros son bastante planos y probablemente serán los “skips” de la banda sonora.

Por otra parte, Encanto cuenta con varios giros en su trama y si bien ninguno de ellos arruina la historia, el camino hacia el desenlace y la propia resolución de la película se pueden sentir un poco apresurados a raíz de la revelación de la situación final que tiene que resolver Mirabel. Pero claro, entre los colores, canciones y puesta en escena, la película trata de diluir rápidamente esos reparos tal y como el desarrollo de los otros personajes se solventa con canciones y dones. Además la animación es muy fluida y sus avances técnicos salen a relucir en los momentos de baile y cuando la casita muestra su magia.

Finalmente debo señalar que el trabajo de voces en la versión en inglés de Encanto funciona de buena manera y, aunque tengo que reconocer que si no hubiese sabido de antemano que era Maluma simplemente no habría reconocido al popular cantante como uno de los personajes secundarios.

Todo mientras tampoco puedo dejar de remarcar que como seguidora de Brooklyn Nine-Nine me sigue cautivando que Stephanie Beatriz, la mismísima Rosa Díaz, sea la voz de Mirabel. Sí, estoy al tanto que la actriz habla distinto al personaje de la sitcom y aquello es evidente en In the Heights, pero en esta película parece algo destacable sobre todo en las canciones.

Sin más que añadir la conclusión es que si son fanáticos de las cintas de la factoría Disney, Encanto sin duda es para ustedes y probablemente saldrán del cine tarareando más de una canción o sin poder sacarse de la mente esa secuencia musical con los burros.

Encanto se estrenó este 25 de noviembre en cines.