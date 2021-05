Review | New Pokémon Snap: Atrapa los likes

Las secuelas en la industria del entretenimiento siempre son un arma de doble filo. Por un lado tienes la ventaja de contar con una fanaticada ya lista a la que no tienes que convencer, pero también está la desventaja de que las comparaciones con el producto original estarán siempre presentes. Y sacar una secuela que no esté a la altura termina siendo peor que sencillamente no haber hecho nada.

Imaginen entonces toda la presión acumulada durante 22 años para que The Pokémon Company diera luz verde a un nuevo Pokémon Snap, quizás el spin-off de los monstruos de bolsillo más querido por la gente.

Un poco de contexto: Pokémon Snap es un juego lanzado originalmente para Nintendo 64 el año 1999 que se convirtió en uno de los juegos más populares de la consola principalmente por dos motivos: el primero es que estaba basado en personajes de la serie animada -que por esos años era el caballo de troya de la Pokemanía- y porque su propuesta tan original lograba agrandar el universo de Pokémon sin necesariamente introducir combates, puntos de experiencia ni una historia elaborada.

En Pokémon Snap el objetivo es fotografiar a los monstruitos para investigarlos más adelante y para ello, en cada nivel nos montamos en un vehículo que nos lleva por un camino predeterminado donde, como si se tratara de un safari, los Pokémon hacen su vida normal, en un ambiente silvestre. Nuestra meta entonces es tratar de tomar las mejores imágenes, mandárselas al profesor y recibir puntaje por ellas.

La idea es tan simple y entretenida que la verdad nadie ha sabido muy bien por qué no se volvió a replicar, considerando que luego Nintendo lanzó varias consolas como la 3DS o la misma Wii U que contaban con controles con giroscopios que podrían haber convertido la experiencia de fotografiar Pokémon en algo mucho más físico e inmersivo.

Pero acá estamos ya en el año 2021 y dos décadas más tarde, New Pokémon Snap es una realidad para la Nintendo Switch. Y si pasé tantos párrafos hablando de la entrega original es porque, en esencia, New Pokémon Snap es la versión mejorada, aumentada y actualizada del juego de 64.

Aquí no hay reinvención de la fórmula, ni mundos abiertos ni nada. Las rutas siguen siendo fijas, el objetivo sigue siendo el mismo y un nuevo profesor es el encargado de recibir y puntuar tus fotos. Pero ahora con muchos más Pokémon, ambientes mucho más diversos y bonitos y funciones agregadas que hacen que sacar fotos tengan algo de sentido más allá del juego mismo.

Permítanme eso sí, comenzar con lo más débil y es principalmente la historia del juego. El Pokémon Snap original tenía todos los elementos para hacerlo una experiencia interesante por cómo estaba construido: en él tomamos el rol de Todd, el fotógrafo que acompañó a Ash durante una temporada, y junto con el Profesor Oak -otro viejo conocido- emprendemos un viaje para intentar fotografiar a Mew, el esquivo y mítico Pokémon del cual se hicieron películas, mitos urbanos y cartas difíciles de conseguir.

Y crear toda una aventura sobre la promesa de poder encontrar a Mew al final, le daba un contexto único al juego, que se sentía como una extensión de la serie y del entonces aun pequeño universo de Pokémon.

En New Pokémon Snap, en cambio, somos un personaje original que llega a la región de Lensis donde nos recibe el Profesor Espejo quien tiene una obsesión con unos Pokémon que brillan en la oscuridad que se siente muy fuera de nosotros. De hecho, es la misma fórmula ya conocida de “un adulto que tiene que hacer un trabajo pero que mejor lo haga un niño” que tanto le ha funcionado a Pokémon durante estos años.

Además del profesor, aparecen otros niños: la asistente y un rival que poco y nada aportan al relato. Así que si buscabas que el juego te diera una excusa para poder sacar fotos, estás de mala suerte.

La buena noticia es que prácticamente todo el resto ha mejorado. Gracias que el New Pokémon Snap mantuvo su diseño clásico de avance fijo en un riel, eso permitió que, al tener ambientes más pequeños, los desarrolladores pudieran enfocarse en lo importante que debería tener un juego de fotografías: que tanto los modelos como los fondos fueran variados y de gran calidad.

Es un juego que no solo tiene postales hermosas en diferentes sitios clásicos como la playa, el parque, la jungla o el desierto, sino que sus habitantes, los Pokémon se ven más vivos que nunca. Todo esto, además, corriendo a 60 cuadros por segundo la mayoría del tiempo tanto en el dock como en modo portátil. En ese sentido, se agradece que Bandai Namco haya optado por fidelidad visual en lugar de entregar más libertad, ya que acá la imagen es todo.

Y no solo tenemos un juego que es particularmente bello, sino que además muy variado. Y acá es cuando empezamos a encontrar las principales diferencias con el juego original, y me refiero principalmente a la variedad que hay tanto en escenarios como en los Pokémon.

Una de las variables que hace que New Pokémon Snap no se sienta repetitivo es que cada área de juego puede subir de nivel, dependiendo de que tan buenas sean las fotos que le saques a los Pokémon. Los criterios son más bien de fotografía científica y no artística, favoreciendo a sujetos grandes, centrados, de frente y con algún comportamiento particular. Mientras más y mejores fotos saques, mejor será tu evaluación, y esto te permitirá subir de nivel el área. Esto es importante porque las áreas cambiarán los comportamientos y tipos de Pokémon que haya dependiendo del nivel en el que entres.

Entonces ahora lo que parecía ser una rutina que se repetía una y otra vez, ahora va evolucionando con el tiempo, por lo que tiene sentido revisitar escenarios antiguos. Y eso no es todo, ya que también al avanzar en la historia vas a encontrar versiones de los mismos escenarios, pero de noche. Y de nuevo, entrar a la playa de día no es lo mismo que de noche: aparecen nuevas creaturas, con nuevos comportamientos, nuevas rutas y el elemento más importante para este juego, unos cristales que brillan y que son la clave para encontrar las 5 criaturas míticas que el profesor Espejo anda buscando. Pero recapitulando: cada escenario tiene un nivel que hace que varíe y además una versión alternativa que puede ser de noche que también puede subir de nivel, cada una entregando oportunidades únicas de obtener fotografías de tus Pokémon.

Hablando de estos bichitos, la cantidad por supuesto que aumentó dadas las generaciones que han pasado estos años. De los cerca de 80 que habían en el original, ahora hay unos 200 seres que debes intentar reunir en el Fotodex, el registro de los Pokémon que irás encontrando. Esta es quizás la parte que puede agobiar a quienes no hayan seguido la serie al pie de la letra, porque si bien en proporción del total hay más Pokémon de las primeras generaciones que de las últimas, lo cierto es que aun cuando no los conozcas de nombre, están muy bien elegidos como para verse de manera natural en el ambiente que les corresponde. Puede que no conozcas a Mantine de nombre, pero si te hará sentido ver una mantarraya cruzando un arrecife.

En ese sentido, es un juego mucho más natural que el original porque tanto la enorme cantidad de Pokémon como también los avances gráficos, lo permiten.

Y por supuesto, también está la oportunidad de interactuar con los Pokémon para sacar mejores fotografías. Al igual que el juego original, mientras más vas avanzando en la historia, vas desbloqueando objetos con los que puedes llamar la atención de los sujetos y así obtener diferentes poses. Puedes lanzar frutas ya sea para verlos comer o para golpearlos, tocarles canciones o hacerles ruido con un scanner que, además, te va mostrando secretos y puntos de atención donde podrían haber Pokémon ocultos o bien, reacciones distintas.

Y esto es importante porque cada Pokémon posee cuatro expresiones o tipos de fotos por las cuales se puede evaluar, las cuales están determinadas por estrellas. Las estrellas no significan necesariamente la calidad, sino que lo raro que puede ser ver a un Pikachu, por ejemplo, durmiendo en vez de comiendo una manzana. O a un trío de Bellosoms bailando. Así que además de las variantes de cada nivel, vas a querer sacar cada variante que existe entre cada Pokémon, lo que se traduce en, al menos 800 fotografías diferentes. Por supuesto, nada de esto es obligatorio para llegar a ver los créditos, pero sabemos que un fan de Pokémon no va a querer terminar un juego sin atraparlos a todos. O en este caso, fotografiarlos a todos.

Y si a todo esto le agregamos, además, un sistema de Peticiones de fotos específicas que hacen los personajes secundarios, la rejugabilidad de New Pokémon Snap es esta vez mucho más grande que en el anterior. Es en definitiva mucho más juego que el anterior y si estabas buscando precisamente eso, es lo que vas a encontrar.

Hasta este punto la recomendación es clara: New Pokémon Snap es un mucho mejor juego que la versión original y una secuela que cumple con cada una de sus necesidades. Pero eso ni siquiera es lo mejor que tiene el juego. En serio. Para mí lo que de verdad hace brillar a New Pokémon Snap es que es también una increíblemente adictiva herramienta creativa.

Me explico. Cuando terminas un nivel, al igual que siempre, el juego te muestra cada una de las 60 o 70 fotos que sacaste. A veces uno presiona rápido el botón para tratar de enfocar y sacar mejores ángulos y por cada Pokémon retratado, debes elegir solo una imagen. Y muchas veces la imagen que eliges no es necesariamente la más bonita, sino que la que mejor satisfaga los criterios del Profesor. Entonces, al final terminas quedándote con solo 10 de esas 70 fotos y el resto, desaparece.

Bueno, acá no, ya que en una movida increíblemente inteligente, New Pokémon Snap te permite revisar todas y cada una de las fotos que sacaste y elegir cuales guardar en tu álbum personal. Así que puedes preservar la foto que más le gustó al Profesor pero también la que más te gustó a ti. Pero eso no es todo. En serio, mejora.

Cada foto del álbum, antes de ser guardada, puede ser reencuadrada y reeditada para sacar una imagen totalmente diferente. Es como si tuvieras un archivo RAW y desde el juego le aplicaras corrección de color, difuminados, balance de blancos y acercamientos para quedar con una imagen que sea realmente la que soñaste sacar. Y lo puedes hacer decenas de veces hasta que te quede un resultado ideal.

Sí, se que técnicamente es trampa, pero lo cierto es que hacer un juego de fotografía sin un “Photo Mode” incorporado en el año 2021 es un poco ridículo. Y ahí en el fondo tu eliges si quieres hacer encuadres más artísticos, hacer zoom a los rostros para armar memes, hacer paisajes, retratos, ponerle un nombre a la imagen, etc.

Y si eso no fuera poco, una vez guardada la imagen puedes ir a tu álbum de imágenes, elegir tus fotos guardadas y seguir editándolas, aunque ahora sin la posibilidad de reencuadrar, pero colocando filtros, stickers, marcos, etc. Puedes terminar con fotos tan alocadas, artísticas, serias, divertidas o emotivas como tu quieras.

Por supuesto que el único motivo para hacer esto es obtener el reconocimiento de otros, ya sea compartiendo tus obras con el botón de Share de la Switch -pudiendo compartir directamente a Twitter- o bien, participar dentro de la red social del mismo juego, donde otros jugadores pueden encontrar tus imágenes y ponerles like. En serio. Likes.

Cada perfil puede tener hasta 8 imágenes destacadas -6 elegidas por ti y 2 por el Profesor- y diariamente el juego va tirando desafíos de imágenes que va destacando diariamente. Así que puedes sentarte a esperar tus likes o ponerte a ver las cosas que el resto logra con exactamente tus mismas herramientas. Y creo que esta parte es la que tiene más potencial para hacer durar al juego más allá de las 12 horas que toma terminarlo (sin contar todo el resto de desbloqueables que prácticamente puede hacer que llegue a las 20).

Para uno que es adicto a los Photo Modes, New Pokémon Snap es un juego que finalmente está creado para que puedas sacar y componer grandes fotos y después compartirlas y eso es entregarle una dimensión extra que sabe leer muy bien la situación actual de la sociedad.

Y es por eso que soy capaz de perdonar errores como que no es posible cambiarle el idioma al juego después de escogerlo al comienzo, o que ciertos niveles poseen tiempos muertos muy aburridos, o que todo el tema de los Pokémon iluminados es bastante poco atractivo -y a veces hasta arruina ciertas fotos-.

New Pokémon Snap es todo lo que tendría que ser un Spin-Off de Pokémon y más. Por supuesto, es un título que solo tiene sentido para los fans de Pokémon -ya sea porque siguen la saga principal, ven la serie, juegan Pokémon Go o todas las anteriores- y lo bueno de esa frase es que de esos hay millones alrededor del mundo. Si solo recuerdas los 151 originales puede ser un poco más difícil entrar al juego y entender los comportamientos de ciertos personajes y ahí no hay caso. Nunca fue un juego para ti. Pero si eres de los que estaba esperando la secuela desde el Nintendo 64 o de los que siempre quiso jugarlo pero nunca pudo porque eras del team PlayStation, New Pokémon Snap lo suficientemente fresco y original sin haber cambiado una pizca de su jugabilidad.