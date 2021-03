Ron Livingston será el nuevo encargado de interpretar al papá de Barry Allen en la película de Flash

La película de The Flash ya encontró a otro actor para interpretar a Henry Allen. De acuerdo a Variety, Ron Livingston (Office Space, El Conjuro) tendrá la misión de dar vida al padre del velocista escarlata en la nueva película de DC amparada por Wanrer Bros.

Por supuesto, Livingston se sumará al elenco de The Flash en reemplazo de Billy Crudup, el actor que dio vida a Henry Allen en ambas versiones de Justice League pero que tuvo que dejar a este nuevo proyecto por conflictos de agenda.

Henry Allen es una figura importante para la caracterización de Barry Allen. Después de todo, el personaje impulsa la carrera de Flash como perito forense después de ser encarcelado injustamente por la muerte de Nora Allen, la mamá de Barry que será interpretada por Maribel Verdú en esta película y quien en los cómics es asesinada por Eobard Thawne, el villano conocido como Reverse Flash/ Profesor Zoom.

En ese sentido, todo parece apuntar a que la película de The Flash nos mostrará detalles de la historia de origen de la versión de Barry Allen interpretada por Ezra Miller ya que en paralelo al anuncio de Livingston, también se reveló que el elenco de la película reclutó a Ian Loh para interpretar al pequeño Barry Allen.

Todo mientras Saoirse-Monica Jackson y Rudy Mancuso también participarán de esta producción en roles que aún no son revelados.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (It) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y su elenco también contará con Ben Affleck como Batman, Sasha Calle como Supergirl, Kiersey Clemons como Iris West y posiblemente Michael Keaton como otro Batman.