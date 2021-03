Rumor: Lucasfilm supuestamente buscaría incluir a Hera Syndulla en Rangers of the New Republic

Si quieren creer en los rumores, Ezra Bridger no sería el único personaje de Star Wars Rebels que podría dar un salto a las series live-action de la franquicia espacial.

Siguiendo los reportes en torno a una supuesta aparición de Ezra en la serie de Ashoka, desde el portal Lrm Online aseguran que Hera Syndulla podría formar parte de Rangers of the New Republic.

Por supuesto, Hera es la capitana de The Ghost en Star Wars: Rebels y a lo largo de esa serie se presentó como una talentosa piloto que participó de varias batallas claves en la historia de la galaxia muy, muy lejana.

En ese sentido, este rumor dice que la supuesta inclusión de Hera en Rangers of the New Republic tendría como objetivo incorporar a un personaje conocido para suplir la participación de Cara Dune en el programa y reducir así el tiempo de presentaciones para enfocarse en los personajes nuevos.

Rangers of the New Republic fue anunciada durante la presentación de Disney para sus inversionistas a fines del año pasado y de acuerdo a lo que ha detallado Lucasfilm esta producción estará enmarcada en la línea de tiempo de The Mandalorian y “se cruzará con historias futuras y terminará en un evento de historia culminante”.

Pero aunque probablemente no son pocos los fanáticos que querrán ver más de Hera, por ahora lo mejor es que no se hagan muchas ilusiones porque esto solo es un rumor y en ningún sentido está confirmado.