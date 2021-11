Salen a la luz imágenes de un cancelado juego de piratas espaciales de Valve

Una serie de imágenes de un cancelado juego de Valve han salido a la luz. El título tendría por nombre Stars of Blood, y se centraría en un grupo de piratas espaciales.

El juego estaba siendo desarrollado hace una década por parte de Valve, y en 2012 ya había sido cancelado. Según señaló Gabe Newell en la época “teníamos un proyecto interno llamado Stars of Blood que era un juego de piratas espaciales que nunca verá la luz”.

Las imágenes que salieron a la luz durante este fin de semana, fueron publicadas por Obscure Game Aesthetics, y corresponden a algunos de los concept-art que tendría el juego, entregando de esta forma un vistazo a los diferentes mundos que lo conformarían.

El juego de esta forma se suma a la larga lista de títulos de Valve que nunca vieron la luz, y a los cuales recientemente se sumó In the Valley of the Gods, proyecto que estaba siendo desarrollado por Campo Santo (Firewatch).