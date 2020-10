Salma Hayek recordó que el estudio quería contratar a Cameron Diaz para interpretar a una mexicana en La Balada del Pistolero

Actualmente Salma Hayek es un nombre reconocido a nivel mundial y en particular dentro de Hollywood, sin embargo, eso no siempre fue así. Pese a que la actriz tenía una exitosa carrera en México de la mano de su participación en la telenovela Teresa, sus primeros pasos en la industria del cine estadounidense no habrían sido sencillos y en una reciente entrevista con Elle recordó que también estuvieron marcados por el racismo.

Particularmente, Hayek contó que Columbia Pictures, el estudio detrás de La Balada del Pistolero, quería que Cameron Diaz interpretara a una mexicana en la cinta que eventualmente le abrió la puerta de Hollywood a Hayek.

Después de todo, pese a que Hayek era la primera elección de Rodriguez para el rol de Carolina, el estudio detrás de la película obligó a la actriz a pasar por un proceso de audición donde también habían otras actrices latinas que aspiraban a quedarse con el papel en la película que es conocida como Desperado en Estados Unidos.

No obstante, pese a que Carolina era una mujer mexicana, Hayek acusó que Columbia Pictures estaba dispuesto a hacer caso omiso a eso para asegurar un nombre conocido en el papel.

“Recuerdo que Cameron Diaz era enorme en ese momento y su apellido era Díaz, así que dijeron que podía ser mexicana”, señaló Hayek. “Ella era parte de la lista y tuve que hacer una audición de nuevo”

“Les digo, el estudio quería a Cameron Diaz como mexicana”, recalcó.

Por supuesto, Hayek se quedó finalmente con el papel y eso impulsó su carrera en Hollywood. En ese sentido, la actriz recordó que, pese a esa situación, el proceso de selección para La Balada del Pistolero ya era una mejora respecto a lo que había experimentado al tratar de audicionar para la adaptación de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.

“Fue mejor unos años antes de eso, cuando estaban haciendo La casa de los espíritus. Rogué por una audición. Ni siquiera me dieron una audición. Yo estaba como, ‘Solo escúchenme leer’. Y esto es para un papel latino. No estaban contratando latinos para papeles latinos”, añadió. “No estaban contratando latinos, a menos que fueran la criada o la prostituta. Y eses papel no era una sirvienta ni una prostituta”.