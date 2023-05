“Salvar la línea de tiempo y la existencia”: Esta es la sinopsis para el final de The Flash

Barry Allen tendrá que completar una gigantesca misión en el último episodio de The Flash. Este jueves y con miras al pronto final de la serie The CW reveló la sinopsis para el capítulo número 13 de la novena temporada de The Flash.

Ese episodio titulado “A New World, Part Four” macará el final de la serie que arrancó en 2014 como un spin-off de Arrow y ahora también tendrá la misión de concluir la historia del denominado Arrowverso.

The CW ya había lanzado sinopsis para los otros episodios restantes de The Flash, pero esta descripción del final del programa es nueva y adelanta el último desafío de Barry Allen.

“Flash (Grant Gustin), el hombre más rápido del mundo, tiene como tarea de su mayor desafío hasta el momento: salvar la línea de tiempo y salvar la existencia. Viejos y nuevos amigos se reúnen para una batalla épica para salvar Central City, por última vez”, dice la sinopsis.

El final de The Flash llegará como la conclusión a un arco de cuatro partes que arrancó esta semana en Estados Unidos y del que pueden conocer más detalles en nuestro repaso sobre el final de la serie.

Por otra parte el episodio “A New World, Part Four” fue dirigido por Vanessa Parise (del capítulo “Funeral for a Friend” de la octava temporada) y se emitirá el 24 de mayo de 2023 en Estados Unidos.