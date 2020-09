Sega ahora desarrolla una película basada en los videojuegos Yakuza

Suman y siguen las adaptaciones cinematográficas de populares sagas de los videojuegos. En esta ocasión, Variety informó que Sega ya está desarrollando una versión de su popular franquicia “Yakuza” para la pantalla grande.

En ese trabajo, la compañía recibirá la colaboración de la productora 1212 Entertainment, quienes participaron en la realización del terror de Scary Stories to Tell in the Dark, junto a Wild Sheep Content (The Plant de Stephen King).

Lo único claro por ahora es que todo está en una etapa muy inicial de desarrollo, aunque ya están buscando a un guionista para desarrollar la historia.

Siguiendo la línea de los videojuegos, la película seguirá la historia de Kazuma Kiryu, un miembro de la mafia japonesa que, además de navegar por las calles plagadas de alocados personajes, tiene que resolver misterios que afectan a los Yakuza.

“Yakuza nos ofrece un nuevo campo de juego en el cual contar historias atractivas con personajes complejos en un entorno único que las audiencias rara vez han visto previamente”, adelantaron desde 1212. “La saga de Kazuma Kiryu tiene un atractivo cinematográfico, una mezcla de acción con comedia, múltiples historias convergentes y una dura travesía hacia la redención”, agregaron.

La película de Yakuza por ahora no tiene proyectado una fecha de lanzamiento.