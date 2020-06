Sony desarrolló la PS5 Digital Edition porque muchos jugadores sólo compran en digital

Sin duda una de las sorpresas durante la jornada de ayer en la presentación de la PlayStation 5, fue que existirán dos versiones de la consola, una con lector y otra sin lector. Desde Sony explicaron esta decisión, apuntando a que se debe a que muchos jugadores sólo compran juegos digitales.

Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, apuntó en conversación con la BBC que “muchos de nuestros consumidores sólo compran en distribución digital estos días”, agregando que “hemos pensado que podíamos hacer lo que normalmente hacemos y simplemente dar opciones".

Cabe mencionar que los modelos digitales no son algo extraño en el mundo de las consolas, Sony hace unos años lanzó la PSP GO, que no tenía lector de UMD, y recientemente Microsoft lanzó la Xbox One S All Digital, sin lector.

Hasta el momento se desconoce el precio de la PlayStation 5, pero todo apuntaría a que la versión digital sería más barata. Jim Ryan al ser consultado al respecto apuntó que “hoy no oirás nada sobre el precio”.

En la entrevista también se refirió al diseño de la consola, el cual fue bastante cuestionado tras darse a conocer. Sobre este mencionó que “creíamos que sería bueno ofrecer un diseño que adornase en la mayoría de salones”.

Por el momento se desconoce la fecha exacta en que llegará la PS5, así como el valor que tendrá.