Sony quiere seguir colaborando con Marvel Studios y Spider-Man podría aparecer al menos en otra película del MCU

¿Qué pasará con Spider-Man después de No Way Home? Aunque la mayoría personas todavía no pueden ver la nueva película del arácnido, esa es la pregunta que ha estado rondando durante toda la promoción de la secuela de Spider-Man: Far From Home y es que aunque en un minuto parecía que todo había quedado resuelto con las palabras de la productora Amy Pascal sobre una nueva trilogía del arácnido protagonizada por Tom Holland, eventualmente se instalaron algunas dudas sobre aquella afirmación.

En ese sentido, en el contexto de la premiere de Spider-Man: No Way Home, desde el portal Comicbook decidieron tratar de aclarar las cosas preguntándole directamente al Presidente de Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, sobre el futuro de las colaboraciones con el MCU y Spidey.

Rothman obviamente no comprometió nada específico, pero indicó que habrían planes para que Spider-Man sea parte al menos de una película más en el MCU. No obstante, eso todavía no está sellado.

“No hay planes específicos”, dijo Rothman al ser consultado sobre el futuro de Spider-Man. “Es recíproco. Entonces prestamos un (actor) y ellos prestan un (actor), y así es como Benedict (Cumberbatch) está en esta película. Así que tenemos un ‘préstamo’ más que está comprometido. Pero lo que puedo decir, y esta en realidad es la primicia precisa sobre esto, es que las dos compañías tienen una excelente relación de trabajo”.

“Creo que es una esperanza mutua que eso continue. Pero realmente no hay nada definitivo en este momento, porque la verdad es que tenemos que montar (Spider-Man: No Way Home) y ver qué pasa“, sentenció.

Previamente el propio Tom Holland había indicado que aún no había nada oficial sobre sus próximas apariciones de Spider-Man y que todo estaba en manos de los ejecutivos de Sony y Disney. En ese sentido, las declaraciones de Rothman solo complementan lo dicho por el actor y en línea sobre los comentarios de Kevin Feige, parecen pintar un panorama auspicioso para la continuidad de Spidey en el MCU.