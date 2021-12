Tom Holland cree que Spider-Man no debería tener un cameo en el MCU antes de su próxima película en solitario tras No Way Home

La versión de Spider-Man presente en el MCU no debutó con una película independiente, sino que se presentó en el contexto de Captain America: Civil War y después de tener su primera película en solitario con Spider-Man: Homecoming, apareció en Avengers: Infinity War y Avengers: Endagme antes de regresar en Spider-Man: Far From Home.

En ese sentido, aunque todavía no habría nada asegurado pese a las optimistas declaraciones de Amy Pascal, recientemente Tom Holland aseguró que no le gustaría que su versión de Spidey apareciera con un cameo antes de su próxima cinta en solitario.

Particularmente, en el marco de una entrevista con el portal ComicbookMovie, Holland fue consultado respecto a si le gustaría tener un cameo como Spidey en la película de Los Cuatro Fantásticos que será dirigida por Jon Watts, el responsable de su trilogía como el arácnido.

“Creo que, para mí, como el tipo que interpreta a Spider-Man, por lo que se podría decir que lo conozco mejor, creo que lo importante es que necesita tomarse un descanso”, señaló Holland. “Necesitamos permitir que el público lo deje respirar y descifrar de manera tonal cómo vamos a traer de vuelta a este personaje, si lo traemos de vuelta. Sabes, creo que si él apareciera para un cameo frustraría ese propósito”.

“Si bien me encantaría estar en esa película (porque) amo a Jon y estoy muy emocionado de ver lo que hará con los Cuatro Fantásticos, creo que lo que necesitamos hacer con Spider-Man es dejarlo respirar y casi dejar que el público nos diga lo que quiere”, añadió.

Por supuesto, considerando que el acuerdo entre Marvel Studios y Sony que hizo posible a Spider-Man: No Way Home implicaría otra aparición de Spidey en una película del MCU distinta a sus aventuras en solitario, las declaraciones de Holland podrían parecer infructuosas. No obstante, en una entrevista paralela con The Hollywood Reporter el actor indicó que ese aspecto del contrato entre ambas compañías no sería algo definitivo.

“Sí, eso no es exacto en absoluto”, dijo Holland al ser consultado sobre si como parte del trato entre las compañías tiene que aparecer en una cinta de Marvel Studios sin Sony. “El nuevo acuerdo que se alcanzó fue este entendimiento entre los dos estudios de que si Marvel quisiera que apareciera en una de sus películas, entonces sería una conversación abierta. No creo que sea tan blanco y negro como: ‘Tengo un contrato de tres películas con Marvel y un contrato de tres películas con Sony’. Es solo esta conversación abierta y diálogo abierto entre el Sr. (Bob) Iger (el ex-presidente ejecutivo de Walt Disney) y el Sr. (Tom) Rothman (presidente de Sony Pictures Motion Picture Group)”.

Es decir, como por ahora no habría nada establecido al respecto, de confirmarse el desarrollo de otra trilogía con el actor, Holland podría cumplir su anhelo y recién volver como el trepamuros con algo más que un cameo.

Pero por ahora lo único definitivo en el horizonte es el estreno de Spider-Man: No Way Home fijado para este 15 de diciembre.