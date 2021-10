Spider-Man: No Way Home sería como Avengers: Endgame para la trilogía del arácnido protagonizada por Tom Holland

Días atrás Tom Holland comentó que Spider-Man: No Way Home será una especie de conclusión para su saga de películas como el arácnido, pero aunque ni Marvel Studios ni Sony se han pronunciado oficialmente respecto a qué pasará con el personaje tras esta cinta, Jon Watts volvió a reiterar el carácter final que tendría esta apuesta.

En una reciente entrevista con el Empire el director que continuará esta trilogía de Spidey tras comandar Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home señaló que No Way Home sería para las cintas protagonizadas como Holland algo similar a lo que Avengers: Endgame representó para la saga de los Vengadores.

“Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos”, señaló Watts. “Es ‘Spider-Man: Endgame’”.

Empire destaca que Watts comparó a Spider-Man: No Way Home con Endgame entre risas pero “aparentemente sin bromear”. Algo que tiene bastante sentido considerando las mencionadas declaraciones de Holland sobre la película.

En ese sentido, al tener en cuenta que Avengers: Endgame implicó la reunión de un montón de superhéroes del MCU y el cierre de toda la historia con las gemas del infinito, es inevitable recordar a todos los rumores que rondan a la próxima película de Spider-Man.

Pero aunque esta publicación no abordó ninguna de esas especulaciones sobre los supuestos regresos de Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivas versiones de Spidey, Empire trató la ya confirmada aparición de Alfred Molina como Doc Ock. Todo además de tantear el anticipado regreso de otros villanos

Por supuesto, Molina interpretó a Otto Octavius en la Spider-Man 2 dirigida por Sam Raimi y, aunque todavía no se confirma cómo será su versión del personaje en esta nueva cinta, tanto Tom Holland como el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, remarcaron la importancia de contar con el actor.

“Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé, ‘Wow, sería genial si pudiéramos llevarlo a cabo’”, señaló Holland al ser consultado sobre la posibilidad de recuperar villanos de las cintas anteriores de Spidey. “‘Pero no hay forma de que funcione. Simplemente no podrán lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder’. Pero sucedió. Y es una locura “.

“Recuerdo haber tenido conversaciones con Amy Pascal hace años: ‘¿Queremos volver a visitar a los villanos que hemos visto antes?’ No, vamos a ver a Vulture, Mysterio y personajes que no hemos traído a la pantalla antes. Pero recuerdo haber pensado, ‘¿Cómo volverías a mostrar a Doc Ock?’ Porque Alfred Molina es el casting perfecto. Si alguna vez lo trajeras de vuelta, tendría que ser él de alguna manera”, sentenció Feige.

En paralelo a la conversación con Watts, Holland y Feige, Empire también reveló dos nuevas fotos de Spider-Man: No Way Home que muestran a Peter en lo que parece ser una extenuante batalla y posteriormente huyendo de Doc Ock en la misma escena que fue adelantada en el primer tráiler.

El estreno de Spider-Man: No Way Home está programado para el 17 de diciembre en Estados Unidos.