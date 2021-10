Tom Holland advierte que Spider-Man: No Way Home será una conclusión para sus películas como Peter Parker

Spider-Man: No Way Home es probablemente una de las películas más esperadas de lo que queda de este año y es que, además de presentarse como una nueva aventura del siempre querido Peter Parker, esta película protagonizada por Tom Holland promete poner en juego a elementos del Multiverso y un montón de rumores también sostienen que podría contar con varias caras conocidas de franquicias pasadas.

Pero como si eso no fuera suficiente para elevar las expectativas en torno a Spider-Man: No Way Home, recientemente Tom Holland remarcó que esta entrega será una conclusión de su saga como Spidey.

Si bien en varias oportunidades el actor ha manifestado que quiere continuar interpretando al trepamuros por un buen tiempo, en el marco de una nueva entrevista con EW, el actor contó que, independiente de lo que pase a futuro, esta entrega será una “conclusión” para su versión del arácnido.

“Todos estábamos tratando a (No Way Home) como el final de una franquicia, digamos”, señaló Holland. “Creo que si tuviéramos la suerte de sumergirnos nuevamente en estos personajes, verías una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente tratamos a (No Way Home) como si estuviéramos llegando al final y se sintió así“.

Es decir, aunque Holland podría encabezar otra cinta en solitario como Spider-Man, ya no sería parte de la saga que arrancó con Spider-Man: Homecoming en 2017 y buscaría apostar por un tono diferente siguiendo al final que establecería No Way Home.

En ese sentido, Holland agregó que dada esa sensación de despedida él, Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned) se emocionaron durante la filmación de su última escena en la película.

“Hemos estado haciendo estas películas durante cinco años”, contó Holland. “Hemos tenido una relación increíble, los tres. Hemos estado juntos en cada paso del camino. Hemos hecho cada película, cada tour de prensa. Así que en esa escena (no sabíamos) si esta sería la última vez (que trabajamos todos juntos). Fue desgarrador pero también muy emocionante porque todos estamos avanzando hacia el siguiente capítulo de nuestras carreras. Así que compartir ese momento con ellos fue quizás el mejor día que he tenido en el set. Creo que nunca he llorado así “.

Independiente de lo que pase futuro con la versión de Spider-Man de Tom Holland, en No Way Home la trama retomará la revelación de la identidad secreta de Peter Parker que marcó el final de Far From Home y, como adelantó el primer tráiler, Peter eventualmente recurrirá a Doctor Strange para tratar de solucionar las cosas. No obstante, ese riesgoso hechizo no saldrá bien y el Multiverso se desatará.

Así, Parker se enfrentará a villanos como Doctor Octopus, quién será interpretado por Alfred Molina, el mismo actor que plasmó al villano en Spider-Man 2 por allá en 2004. Holland naturalmente está entusiasmado por eso y, aunque no confirmó nada sobre esa versión de Doc Ock ni los rumoreados cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, señaló que fue interesante ver cómo Molina se adaptaba a la nueva tecnología para dar vida al personaje.

“Fue muy divertido ver cómo ha avanzado la tecnología. Cuando (Molina) estaba haciendo estas películas, los brazos eran títeres, y cuando lo hicimos, todos son imaginarios y generados por computadora. Fue genial verlo revivirlo, pero también volver a aprenderlo”, dijo el actor.

En paralelo a la conversación con Holland, EW también reveló dos nuevas fotos de Spider-Man: No Way Home que muestran al héroe titular junto a MJ y Doctor Strange, respectivamente.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre.