Stephen Amell bromeó con la llegada de Green Arrow a Fortnite

Fortnite no se detiene y siguiendo los cosméticos de Marvel, The Mandalorian, Halo y The Walking Dead, durante esta semana anunció que el juego también planea incorporar a una skin de Green Arrow.

De acuerdo al anuncio de Epic Games, aquella skin estará inspirada en la versión del personaje que protagonizó la serie Arrow y particularmente tendrá un traje como aquel que el Oliver Queen televisivo vistió durante la última temporada de la serie que finalizó este 2020.

En ese sentido, este anunció no dejó indiferente a Stephen Amell, el actor que interpretó a Green Arrow en las ocho temporadas de la serie emitida por The CW.

Así, poco después del anuncio de Fortnite, Amell utilizó su cuenta de Twitter para bromear con los fans y citando al tweet del videojuego simplemente preguntó: “¿Dónde está la barba de chivo?”

Evidentemente el tweet de Amell es una referencia a un comentario que se multiplicó durante las ocho temporadas de Arrow y tenía relación con que la versión de Oliver Queen interpretada por Amell no tenía a la barba de chivo característica de su contraparte de los cómics.

En la última temporada de la serie, Amell intentó plasmar un poco más de ese look y otros aspectos de personaje. Sin embargo, parece que ese comentario quedó en la memoria del actor y ahora encontró la oportunidad perfecta para sacarlo a colación con Fortnite.

Si quieren obtener a Green Arrow en Fortnite, cabe señalar que el personaje llegará al juego como parte del pack del Club de Fortnite para enero de 2021.