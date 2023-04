Stephen Amell reveló algunos de sus requisitos para volver al Arrowverso en The Flash

[En esta nota encontrarán con spoilers de “It’s My Party And I’ll Die If I Want To”, el noveno episodio de la última temporada de The Flash]

Tal y como se había anticipado esta semana se presentó en Estados Unidos “It’s My Party And I’ll Die If I Want To”, el noveno episodio de la última temporada de The Flash que tenía como gran gancho el retorno de Stephen Amell como Oliver Queen/Green Arrow/ Spectre.

La aparición de Amell en el último ciclo de The Flash fue anunciada a comienzos de este año y en esa oportunidad el showrunner de la serie del velocista escarlata, Eric Wallace, planteó que el protagonista de Arrow tuvo algunos requisitos para su retorno.

Ahora Amell confirmó que efectivamente pidió algunas cosas, aunque no detalló a qué se refería específicamente Wallace.

“Le dije a Eric que quería que Oliver dijera algo significativo, algo que moviera la historia”, dijo Amell. “Fui bastante específico sobre querer estar en el traje (Green Arrow), a pesar de que tengo los poderes de Spectre”.

Como recordarán, en el crossover Crisis en Tierras Infinitas, Oliver Queen se transformó en la versión del Arrowverso de Spectre. No obstante, el noveno episodio de la última temporada de The Flash encontró una forma de conciliar eso con el afán de Amell por volver a vestir el traje de Green Arrow en desmedro de la capa de Spectre que calificó como un atuendo que “no es tu mejor look”.

“La idea original era que Barry apareciera en Lian Yu y yo estuviera completamente vestido como Spectre. E hice exactamente el mismo sonido que tú, Matt”, dijo Amell en referencia a la queja del entrevistador sobre el atuendo de Spectre.

Pero en última instancia Amell pudo portar una vez más el traje de Green Arrow (en su versión de la octava temporada) y también consiguió la otra cosa que quería: un momento de tranquilidad con Barry Allen (Grant Gustin).

“Había aludido a disfrutar mucho de una escena al final de uno de nuestros crossovers donde Oliver y Barry están tomando una cerveza”, dijo Amell. “Y mucho del diálogo que le digo allí (en el final del episodio más reciente de The Flash): ‘¿Todavía le estás dando esperanza a la gente?’ Y las cosas del ‘ángel de la guarda’, se lo digo en el piloto de The Flash. Qué manera realmente genial de terminar el episodio”.

The Flash emitirá su episodio final en mayo.