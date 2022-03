Supermassive Games presenta el primer teaser de su nuevo juego de terror, The Quarry

Desde hace un tiempo se sabe que Supermassive Games, desarrolladores de Until Dawn y los títulos The Dark Pictures Anthology, estaban trabajando en un nuevo juego de terror. Ahora desde la compañía han dado a conocer el primer teaser del juego que tendrá por nombre The Quarry.

Esta nueva aventura, que se había filtrado hace unas semanas, está siendo editada por 2K Games y mencionan que este 17 de marzo será la revelación del juego. “Lo que no te mata te hace más fuerte”, apunta el mensaje en la red social.

El juego, aunque por el momento no tiene fecha de lanzamiento exacta, llegará este año a plataformas por confirmar.