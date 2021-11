Taika Waititi dirigirá la adaptación de El Incal de Alejandro Jodorowsky y Moebius

Taika Waititi será el encargado de comandar la adaptación de El Incal, la famosa novela gráfica escrita por Alejandro Jodorowsky e ilustrada por Moebius.

De acuerdo a Deadline, el director de Jojo Rabbit y Thor: Ragnarok tendrá la misión de dirigir y también participará en la escritura del guión de esta película enfocada en las aventuras de John Difool.

En ese sentido, Waititi colaborará con Jemaine Clement (What We Do in the Shadows) y Peter Warren (Ghost Team) para realizar el guión de esta historia que se presentó originalmente durante la década de los ochenta.

“Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky me han influenciado a mí ya tantos otros durante mucho tiempo”, dijo Waititi. “Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus personajes icónicos y estoy agradecido con Alejandro, Fabrice (Giger, el CEO de la editorial Humanoids) y todos en Humanoids por confiar en mí para hacerlo”.

Esta cinta basada en El Incal marcará la primera incursión en el cine de la editorial Humanoids, sin embargo, la compañía ya tienen grandes aspiraciones para el proyecto. Todo mientras Jodorowsky estaría entusiasmado por lo que Waititi podría aportar a esta historia.

“Cuando el director ejecutivo de Humanoids, Fabrice Giger, me presentó el trabajo de Taika Waititi, me resultó obvio que él era el indicado”, dijo Jodorowsky. “Confío plenamente en la creatividad de Taika para darle a El Incal una visión impresionante, íntima y al mismo tiempo de proporciones cósmicas”.

La película de El Incal aún no cuenta con una fecha de estreno, sin embargo, este proyecto se presentó con un video que pueden ver a continuación.

Y, si no están familiarizados con la historia de El Incal, esta es la descripción de la novela gráfica:

“John Difool, un detective de clase baja en un mundo distópico degenerado, encuentra su vida patas arriba cuando descubre un antiguo y místico artefacto llamado ‘El Incal’. Las aventuras de Difool lo pondrán en conflicto con el guerrero más grande de la galaxia, el Metabaron, y lo enfrentarán a los asombrosos poderes del Technopope. Estos encuentros y muchos más conforman una historia de proporciones cómicas y cósmicas que tiene a Difool luchando no solo por su propia supervivencia, sino también por la supervivencia de todo el universo”.