The Batman se fue con las manos vacías de los Premios Oscar 2023

Mientras Marvel Studios volvió a celebrar en los Premios de la Academia gracias a la secuela de Black Panther, Warner Bros no pudo hacer lo mismo con The Batman.

Aunque históricamente las películas de DC han conseguido más triunfos en los Premios de la Academia que las cintas del MCU, en esta oportunidad The Batman perdió en las tres categorías a las que estaba nominada.

La película del vigilante de Gotham dirigida por Matt Reeves estaba en carrera por el galardón de “Mejor maquillaje y peinado” que perdió ante The Whale y también competía por “Mejor Sonido”, una categoría que finalmente ganó Top Gun: Maverick.

Además la película protagonizada por Robert Pattinson también perdió “Mejores efectos visuales” ante Avatar: The Way of Water.

The Batman no era la película de superhéroes con más nominaciones para esta versión de los Premios Oscar y Black Panther: Wakanda Forever, la otra nominada del género, solo se quedó con un premio pese a competir en cinco categorías.