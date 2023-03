Marvel Studios volvió a celebrar en los Premios Oscar gracias a Black Panther: Wakanda Forever

Marvel Studios volvió a celebrar en el contexto de los Premios Oscar. Este domingo, en el marco de la 95ª entrega de los Premios de la Academia, la compañía tras el MCU consiguió otra estatuilla gracias a Black Panther: Wakanda Forever.

Si bien Angela Bassett no pudo quedarse con el galardón a “Mejor Actriz de Reparto” por su interpretación de la Reina Ramonda ya que Jamie Lee Curtis ganó esa categoría por Everything Everywhere all at Once, el equipo de Black Panther: Wakanda Forever consiguió otro reconocimiento de la mano del premio a “Mejor diseño de vestuario” que quedó en manos de Ruth E. Carter

Marvel Studios y Carter ya habían ganado ese premio en 2019 por la película original de Black Panther.

En ese sentido, este nuevo galardón refuerza a Black Panther como la saga más exitosa de Marvel Studios en términos de premios ya que los tres galardones previos de la compañía, el mencionado “Mejor diseño de vestuario” además de “Mejor Diseño de Producción y “Mejor banda sonora original”, fueron precisamente por la primera cinta sobre Wakanda.