The Flash retomará la trama de Diggle y Green Lantern que se tanteó en el final de Arrow

Cuando John Diggle apareció en el décimo episodio de la sexta temporada de The Flash, el personaje interpretado por David Ramsey y la serie centrada en Barry Allen pasaron por alto uno de los momentos más importantes del final de Arrow que tanteó la conexión de Diggle y Green Lantern que fue todo un tema de especulaciones a lo largo del desarrollo de esa serie.

Pero aunque Arrow terminó y por ahora no hay planes para su regreso, Diggle volverá al Arrowverso en la séptima temporada de The Flash y desde la producción de esa serie prometen que esta vez no ignorarán al descubrimiento de Diggle.

En una entrevista con TV Line el showrunner de The Flash, Eric Wallace, abordó los planes para la aparición de Diggle en la serie y confirmó que el descubrimiento de Spartan será un factor en su regreso.

“Cuando vimos a Diggle por última vez, tenía una situación al final de Arrow con la que tenía que lidiar, por lo que llega para ayudar al Equipo Flash en la mitad final de la temporada con el peso de ese ‘problema’”, explicó Wallace. “Y la pregunta es: ¿Cómo puede ayudar al Equipo Flash cuando tiene algo aún más grande en mente? Y esa es la historia“.

Por supuesto, esto no implica que la serie vaya a mostrar a Diggle como Green Lantern. De hecho, cabe recordar que el final de Arrow nunca mostró explícitamente a un anillo aunque evidentemente la escena apuntaba en esa dirección.

En ese sentido, también hay que destacar que David Ramsey no solo volverá aparecer como Diggle en The Flash sino que también figurará en otras series del Arrowverso y en particular dará vida a un misterioso personaje en Legends of Tomorrow.

De hecho, el actor que también dirigirá un episodio de la serie de los viajeros del tiempo anticipó su trabajo en aquella producción con una foto que invita a los fanáticos a estar atentos a más novedades.

La séptima temporada de The Flash se estrenará el 2 de marzo en Estados Unidos, pero Legends of Tomorrow aún no fija una fecha para el debut de sus nuevos episodios.