The Last of Us cerró su primera temporada con otro récord de audiencia en Estados Unidos

The Last of Us volvió a superarse y consiguió un nuevo récord de audiencia en Estados Unidos con la emisión del último episodio de su primera temporada.

Si la semana pasada la serie inspirada en el videojuego homónimo había alcanzado los 8.1 millones de espectadores en Estados Unidos, Variety reporta que este domingo y pese a competir con la ceremonia de los Premios Oscar la audiencia de The Last of Us llegó a 8.2 millones.

Esa cifra entregada por Warner Bros. Discovery considera tanto a la sintonía de la transmisión en HBO como las visualizaciones de la serie en streaming mediante HBO Max durante la noche del domingo y evidentemente marca la máxima audiencia que The Last of Us registró en su primer ciclo.

Así, aunque el noveno episodio titulado “Look for the Light” no alcanzó a superar las cifras del final del primer ciclo de House of the Dragon, THR recoge que en términos generales The Last of Us superó a House of the Dragon con el promedio de espectadores de sus episodios ya que mientras la serie basada en el juego registró un promedio de 30,4 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero, la precuela de Game of Thrones consiguió un promedio de 29 millones a mediados de 2022.

The Last of Us se estrenó en enero de este año y rápidamente fue renovada para una segunda temporada que pretende comenzar a adaptar la historia de The Last of Us- Part II de la mano de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.