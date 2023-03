El octavo episodio de The Last of Us alcanzó un nuevo récord de espectadores en Estados Unidos

The Last of Us continúa su buen desempeño en materia de audiencia y en paralelo a su buena recepción, la serie consiguió otro récord de espectadores en Estados Unidos con “When We Are in Need”, el octavo episodio de su primera temporada.

Según cifras de HBO recogidas por The Hollywood Reporter, el octavo episodio de The Last of Us fue visto por un total de 8.1 millones de personas en Estados Unidos ya sea mediante HBO Max o HBO. Esa cifra no solo implica la mayor audiencia que ha tenido hasta ahora un episodio de la serie, sino que también conlleva un aumento del 74% respecto al público del primer capítulo de la adaptación del videojuego de Naughty Dog.

En ese sentido, mientras todo apunta a que el final de temporada programado para este fin de semana podría superar esas cifras, HBO pone más números llamativos sobre la mesa y sostiene que los primeros cinco episodios de The Last of Us se están “acercando” al promedio de 30 millones de espectadores lo que podría implicar que con el resto de los capítulos la serie sobre Ellie y Joel podría sobrepasar el promedio de 29 millones de espectadores que ostentó House of The Dragon.

Pero para eso solo queda esperar y recordar que The Last of Us ya cuenta con una renovación para una segunda temporada.