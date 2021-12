The Matrix Resurrections fue la película más pirateada de la penúltima semana de diciembre

Durante la semana pasada finalmente se concretó el esperado estreno de The Matrix Resurrections, pero aunque la nueva película dirigida por Lana Wachowskino consiguió arrasar en materia de recaudación, la historia más reciente sobre Neo y Trinity lideró en una medición que ha acechado a Warner Bros durante todo el 2021.

De acuerdo a datos de MUSO (vía Deadline), The Matrix Resurrections se consolidó como la película más pirateada durante durante la semana del 20 al 26 de diciembre tras su debut en HBO Max el pasado 22 de diciembre.

Por supuesto, esto fue impulsado porque debido a su estreno en el streaming de Warner Media la nueva película The Matrix inmediatamente estaba disponible en buena calidad y por ende las personas que no querían verla en el cine (o en HBO Max en el caso de Estados Unidos) podían acceder fácilmente a la cinta de buena manera y no tenían que recurrir a grabaciones del cine con mal audio e imagen que, por ejemplo, son la principal oferta que hay hasta ahora para ver de manera ilegal a otras cintas recientes como Spider-Man: No Way Home.

En ese sentido, la información de MUSO sostiene que The Matrix Resurrections acaparó el 32,6% de los diez torrents principales monitoreados por la compañía y desplazó a la demanda por versiones piratas de Resident Evil: Welcome to Raccon City (16.6%) y la mencionada Spider-Man: No Way Home (12%).

Si bien la piratería ha sido un factor que ha estado sobre la mesa desde que Warner Bros informó que todos su estrenos de 2021 se presentarían de manera simultánea en cines y HBO Max para Estados Unidos, en el caso de The Matrix Resurrections no deja de ser una muestra crítica de aquel modelo. Después de todo, Deadline también reporta que en base a datos de Samba TV la nueva película de The Matrix tampoco tuvo un desempeño particularmente bueno en HBO Max y fue vista por 2.8 millones de hogares estadounidenses con televisores inteligentes durante el período del miércoles al domingo pasado.

Para entender esa cifra es preciso recordar que según la misma firma Samba TV, Mortal Kombat ha sido el estreno más exitoso de Warner Bros en HBO Max ya que consiguió 3.8 millones de espectadores durante sus primeros días en la plataforma. Todo mientras Godzilla vs. Kong registró 3.6 millones de espectadores en su debut en HBO Max.

Así, aunque la audiencia de The Matrix Resurrections en HBO Max habría sido mayor que lo que registraron películas como Zack Snyder’s Justice League (1.8 millones de espectadores) y Wonder Woman 1984 (2.2 millones de espectadores) en sus respectivos, también sería igual a lo que marcó The Suicide Squad durante sus primeros tres días en el servicio a mediados de este año. Y, comparando con otros servicios, Deadline dice que The Matrix Resurrections consiguió el mismo volumen de espectadores en sus primeros 5 días en HBO Max que lo que Black Widow registró con su estreno (con cargo extra) en Disney Plus.