Mortal Kombat habría destronado a Godzilla vs Kong como el mejor estreno de HBO Max

Godzilla vs Kong no duró mucho tiempo cómo el título más visto dentro de un apartado del público de HBO Max en Estados Unidos, y es que a raíz del reciente estreno de Mortal Kombat, un nuevo reporte sostiene que la adaptación de la franquicia de videojuegos habría convocado a una mayor audiencia que aquella entrega del “Monsterverse”.

Particularmente, según recoge Deadline, la compañía de medición Samba TV dice que la nueva película de Mortal Kombat habría sido vista por 3.8 millones de hogares en Estados Unidos durante sus primeros cinco días en HBO Max.

Esa cifra solo toma en cuenta a los datos de Smart Tvs y requiere que los espectadores hayan visto por lo menos 5 minutos de la película. No obstante, al ser contrastada con la misma medición que se aplicó a Godzilla vs Kong durante su fin de semana de estreno, arroja que esos 3.8 millones de hogares que vieron Mortal Kombat son suficientes para superar a los 3.6 millones de hogares que hasta ahora mantenían a la batalla entre los monstruos como el mejor estreno de HBO Max bajo el mencionado criterio.

En ese sentido, aunque estos no son datos oficiales, coinciden con el desempeño de la película en la taquilla estadounidense y lo más llamativo es que, como este no es el primer reporte de Samba TV en torno a los estrenos de HBO Max, también mostrarían que se podría estar estableciendo una tendencia en los estrenos simultáneos en cines y el streaming de WarnerMedia. Después de todo Wonder Woman 1984 fue superada por Godzilla vs Kong y ahora Mortal Kombat hizo lo propio la cinta de los monstruos.