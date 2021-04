Godzilla vs Kong habría superado al Snyder Cut de Justice League y Wonder Woman 1984 en las cifras de audiencia de HBO Max

La batalla entre Godzilla y King Kong habría conseguido un mayor público en un segmento del mercado estadounidense en comparación a la nueva película de Wonder Woman y la versión más reciente de Justice League. Si bien desde WarnerMedia todavía no revelan cifras oficiales respecto al desempeño de Godzilla vs Kong, la compañía Samba TV sostiene que la nueva entrega del “Monsterverse” fue todo un éxito.

Según recoge Deadline, Samba TV dice que 3.6 millones de hogares en Estados Unidos vieron por lo menos los primeros 5 minutos de Godzilla vs. Kong en HBO Max entre su estreno el pasado 31 de marzo y el domingo 4 de abril.

Esa cifra solo toma en cuenta a los espectadores que accedieron a la película mediante televisores inteligentes, sin embargo, al compararla con las mismas métricas de otros estrenos de HBO Max arroja que Godzilla vs. Kong es el estreno más exitoso del streaming bajo aquellos parámetros.

Después de todo, previamente Samba TV había establecido que Wonder Woman 1984 tenía el mejor lanzamiento de HBO Max por cortesía de los 2.2 millones de hogares que vieron por lo menos 5 minutos de esa película en sus Smart TVs entre el 25 y el 27 de diciembre de 2020. Pero ahora Godzilla vs. Kong acaba de superar esa cifra.

En ese sentido, mientras la secuela de Wonder Woman bajó al segundo lugar en esta medición, el “Snyder Cut” de Justice League fue relegado al tercer puesto ya que un par de semanas atrás Samba TV había reportado que la película de Zack Snyder solo estaba detrás de Wonder Woman 1984 gracias a los 1.8 millones de hogares que comenzaron a ver su propuesta entre el 19 y el 21 de marzo.

Por supuesto, estas cifras no pintan un panorama completo respecto al desempeño de Godzilla vs. Kong (solo abarcan a Estados Unidos y televisores inteligentes), por lo que como el estreno de la película fue simultaneo con los cines estadounidenses también hay que tener en cuenta que la nueva entrega del “Monsterverse” además registró un desempeño positivo en ese apartado.

No obstante, aunque Godzilla y King Kong comparten la corona de HBO Max por ahora, todo apunta a que durante los próximos meses el podio podría continuar cambiando de la mano de los estrenos simultáneos de otras cintas como The Suicide Squad y Matrix 4.