The Night Agent entró en el Top 3 de las series originales con mejores estrenos en Netflix

Netflix tendría un nuevo éxito en sus manos gracias a The Night Agent. La nueva serie creada por Shawn Ryan debutó el pasado 23 de marzo en el streaming y ya estaría reportando cifras positivas para la plataforma.

De acuerdo a cifras de Netflix recogidas por Deadline, en su primeros días disponibles en el servicio de streaming The Night Agent ha sido vista por 168.7 millones de horas. Y, aunque esa cifra no es suficiente para destronar a los grandes títulos del streaming, bastaría para que The Night Agent entre en el Top 3 de las series originales con mejores estrenos en Netflix.

Después de todo, al hablar de primeras temporadas de programas originales, las apuestas con mejor recepción han sido Wednesday con 341.23 millones de horas vistas en sus primeros días y Monster: The Jeffrey Dahmer Story con 196.2 millones de horas vistas en los días posteriores a su debut.

Así, aunque The Night Agent aún no escala en el panteón general de los éxitos de Netflix que incluye a apuestas como Stranger Things, su desempeño ha sido bastante positivo y también contempla el primer puesto en el Top 10 de lo más visto del streaming actualmente en 93 países.