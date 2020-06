Thomas Wayne no aparecería en el guión para la película de The Flash

A comienzos de esta semana, y antes de que se reportara que Michael Keaton está negociando para volver como Batman, surgió un rumor que clamaba que Thomas Wayne sería un factor en la nueva película de The Flash.

Dicho rumor no tenía mucho respaldo y su principal aval era que el padre de Bruce Wayne es un personaje clave en el cómic de Flashpoint, una historia que durante mucho tiempo se ha vinculado a la película. Sin embargo, eso no evitó que esa información se propagara por redes sociales y que luego del anuncio de las negociaciones con Keaton se comenzaran a multiplicar las conjeturas al respecto.

En ese contexto, aunque aún no podemos saber con certeza qué es lo que propondrá la película de Flash dirigida por Andy Muschietti (IT), desde The Hollwyood Reporter aseguran que Thomas Wayne no estaría contemplado en la versión más reciente del guión.

“Michael Keaton está en conversaciones para regresar como Batman. (Y por Batman, también nos referimos a Bruce Wayne. A pesar de los molestos rumores de ciertos rincones, las fuentes nos dicen que no hay Thomas Wayne en el guión)”, sentenció THR.

Por ahora no se conocen muchos detalles sobre la posible participación de Keaton en la película de The Flash, pero para complementar las informaciones originales THR añade que “Keaton aparecería disfrazado” en esta historia.

La película de The Flash será protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen/The Flash y contará con un guión de Christina Hodson (Birds of Prey). Actualmente, y luego de años de postergaciones, la cinta mantiene su estreno fijado para junio de 2022.