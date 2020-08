Todos los personajes tienen dos lados en los nuevos pósters de The Boys

En un par de semanas más Amazon Prime por fin estrenará la segunda temporada de The Boys, y como el streaming no quiere que nadie se olvide del regreso de su popular serie, este viernes dio a conocer una nueva tanda de afiches promocionales.

A diferencia de los afiches anteriores, estos pósters se enfocan en cada uno de los personajes que marcarán la segunda temporada de The Boys y por lo tanto contienen desde los integrantes de The Seven hasta los miembros del particular equipo liderado por Billy Butcher.

Pero, mientras más vistazos a los personajes siempre son buenos, lo que resalta en estos pósters es la frase “los héroes no nacen, se hacen” y que su diseño enfatiza que tanto los “Supes” como quienes los odian están enfrascados en una especie de dualidad.

La segunda temporada de The Boys se estrenará el 4 de septiembre.