Tom Holland advirtió que el tráiler de Spider-Man: No Way Home “es solo la punta del iceberg”

Mientras los fanáticos se dedicaban a buscar pistas sobre los villanos y elaborar teorías respecto a personajes como Doctor Strange en base al primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland estaba en un vuelo.

A través de sus historias de Instagram el protagonista de las películas de Spider-Man enmarcadas en el MCU contó que su hermano, Harry Holland, se encargó de subir el tráiler a sus redes sociales mientras él estaba en un vuelo que tardó 10 horas.

Así, aunque todavía no podía ver todas las reacciones al adelanto, al momento de bajar del avión y revisar su teléfono le quedó claro que hay muchas personas entusiasmadas con la próxima película de Spider-Man.

“Acabo de aterrizar, encendí mi teléfono y mi teléfono se volvió loco. El amor y el apoyo que ustedes han mostrado por la película es muy emocionante”, dijo el actor antes de advertir: “Honestamente, eso es solo la punta del iceberg. No tienen idea de qué más vendrá”.

“Estoy muy emocionado de compartir más con ustedes y se siente muy bien estar de regreso como Spider-Man, mostrarles tráilers y tener películas por estrenarse. Esto es muy emocionante. Los amo y gracias por su apoyo”, concluyó Holland.

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home confirmó que la película contemplará a Alfred Molina como Dock Ock, un papel que ya interpretó en la segunda cinta de Spidey dirigida por Sam Raimi. No obstante, mientras el adelanto dejó claro que el tema del Multiverso será un factor clave en esta historia, aún hay varios rumores en torno a la trama que no han sido confirmados e involucran desde un posible cameo de Charlie Cox (Daredevil) hasta apariciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivas versiones de Spider-Man.

En ese sentido, aunque ahora Holland no confirmó ni desmintió nada, sus declaraciones confirman lo que muchos ya sospechan y es que Spider-Man: No Way Home todavía no presenta todas sus cartas y los fanáticos tendrán que seguir atentos de aquí al estreno planificado para diciembre.