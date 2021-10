Tom Holland propuso películas de Spider-Man con Venom y Kraven the Hunter en medio del quiebre entre Marvel Studios y Sony

En el contexto del quiebre entre Marvel Studios y Sony se especuló mucho respecto qué pasaría con la versión de Spider-Man de Tom Holland ante el potencial distanciamiento entre el personaje y el MCU.

Así, mientras varios fanáticos especularon con que esa versión de Peter Parker podría dar un salto al universo de Venom, parece que Tom Holland también pensó en ideas para resolver ese complicado panorama cinematográfico para el Peter Parker que debutó en el marco de Captain America: Civil War.

Concretamente, en el marco de una conversación con la revista Empire, Holland contó que en medio del quiebre entre Marvel Studios y Sony conversó con la productora Amy Pascal y propuso algunas ideas para las futuras películas de Spidey.

“El día en que se anunció que ya no estaría en el MCU simplemente conduje hasta la casa de Amy Pascal y me senté con ella junto a su piscina, y nos sentamos allí durante horas, charlando y proponiendo películas”, contó Holland (vía Screen Rant). “¿Cómo haríamos una película sin Marvel? ¿Peter Parker cae a través de un portal y luego está en el mundo de Venom? ¿O hacemos una película de Kraven the Hunter? Fue una buena distracción porque cuando era un niño estaba enamorado de Marvel y tuve la suerte de ser parte de eso y después quitaron la alfombra de debajo de los pies. No estaba listo para despedirme todavía”.

Por supuesto, como está claro de cara al estreno de Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios y Sony finalmente resolvieron sus diferencias en una reconciliación en la que el propio Holland fue una pieza importante. Pero aunque hasta el CEO de Disney remarcó que el actor participó en la resolución del conflicto que pudo dejar a Spider-Man lejos del MCU, el actor sostiene que su colaboración no habría sido determinante.

“Desde el punto de vista empresarial, no fui fundamental en absoluto”, dijo Holland (vía Comicbook). “La gente parece pensar que de repente fui a la facultad de derecho y, por mi cuenta, cerré un trato entre Sony y Disney. Básicamente, todo lo que hice fue mostrar a ambas partes lo apasionado que estaba por este personaje. Básicamente dije: ‘Miren, si hay un mundo donde pueden arreglar esto será mucho mejor para el personaje, para mí y para los fans. Así que si pueden arreglarlo, arréglenlo‘”.

En ese sentido, aunque actualmente Marvel Studios y Sony están trabajando juntos en lo que será No Way Home y Kevin Feige no cree que se vuelva a producir un quiebre de este tipo entre ambas compañías, no deja de ser llamativo imaginar cómo habría sido la continuidad de esta versión de Spider-Man fuera del MCU considerando lo que Sony ha hecho con Venom y sus proyectos a futuro como la cinta de Kraven the Hunter de Aaron Taylor-Johnson.