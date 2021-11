Tom Holland tiene dudas sobre su futuro como el arácnido: “Si estoy interpretado a Spider-Man después de los 30, he hecho algo mal”

Más allá de lo que pase con los rumores y especulaciones sobre la película, una cosa es cierta y es que Spider-Man: No Way Home marcará una especie de cierre para la historia de Peter Parker que arrancó con Spider-Man: Homecoming.

Así, aunque Marvel Studios recientemente anunció que pretende explorar más de la versión de Peter Parker del MCU de la mano de una serie animada que operará como una precuela de Spider-Man: Homecoming y Capitán América. Civil War, todavía no está claro qué sucederá con las cintas tras No Way Home.

Después de todo, aunque han circulado varios rumores al respecto, aún no hay nada oficial y en una reciente entrevista con GQ el propio Tom Holland señaló que aún no tiene claro qué planea hacer con su carrera.

Si bien en el pasado el actor señaló que quería continuar interpretando a Spider-Man por el mayor tiempo posible, parece que en algún minuto su opinión habría cambiado ya que ahora comentó que no le gustaría continuar en el papel más allá de sus 30 años.

“Tal vez sea hora de que siga adelante. Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida”, señaló Holland. “Si estoy interpretado a Spider-Man después de los 30, he hecho algo mal”.

Actualmente Tom Holland tiene 25 años por lo que de acuerdo a ese comentario aún podría regresar en otras producciones como Spider-Man porque el interés en mantenerlo en el papel al menos existiría de parte de Sony (en la misma entrevista Amy Pascal dijo que le habló a Holland sobre “hacer como 100 (películas) más” y aseguró que “nunca voy a hacer películas de Spider-Man sin él”).

No obstante, aunque esa declaración del actor podría parecer bastante categórica, Holland también remarcó que no tiene claro qué hará a futuro y mientras sus planes pueden implicar dejar la actuación, también podría decidir continuar por tres películas más como Spider-Man.

“Podría empezar a filmar The Crowded Room (su nueva serie para Apple Tv+) y decir: ‘¿Sabes qué? Esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida’. O podría hacer Spider-Man 4, 5 y 6, terminar cuando Tengo 32 años y nunca hacer otra. No estoy seguro de lo que quiero hacer”, concluyó el actor.

Ante esa interrogante lo único definitivo por ahora es que Holland volverá como Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, la tercera película en solitario de su saga del arácnido y que recientemente estrenó su segundo tráiler con miras a un estreno programado para el próximo mes de diciembre.