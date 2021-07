Tres juegos de LucasArts llegarán gratuitamente a Amazon Gaming

El servicio Amazon Gaming, que es parte del entramado que incluye a Twitch, anunció que entregará gratuitamente tres videojuegos desarrollados por LucasArts. Los juegos serán lanzados paulatinamente de aquí hasta el 1 de septiembre.

El primer juego liberado es The Secret of Monkey Island: Special Edition, una aventura gráfica que originalmente fue lanzada a fines de 1990. Si tienen el servicio, ya lo pueden descargar.

Luego llegará la hora de Indiana Jones and the Fate of Atlantis y, finalmente, Sam & Max: Hit The Road.

El servicio de Amazon Gaming está disponible en Chile para aquellos usuarios que también tienen una cuenta de Amazon Prime Video.

Actualmente, la plataforma también entrega gratuitamente juegos como RAD de Bandai Namco y Batman - The Enemy Within de Telltale Games.