Twitter actualizó su política para desarrolladores y reforzó el bloqueo a aplicaciones de terceros

Solo un par de días después de abordar la situación con una escueta publicación, Twitter confirmó que ya no tolerará aplicaciones de terceros. Si bien inicialmente la compañía buscó justificar su actuar contra aplicaciones como Tweetbot y Twitterific apuntando a “reglas de API de larga data”, ahora añadió un nuevo segmento a sus reglas que refuerza el bloqueo a esos servicios.

Durante esta semana la red social perteneciente a Elon Musk actualizó su reglamento para desarrolladores y en uno de los primeros apartados estableció una nueva regla que básicamente indica que servicios derivados de Twitter desarrollados por otras compañías no podrán seguir operando como lo habían hecho desde los primeros días de la plataforma.

“No utilizará ni intentará (y no permitirá que otros lo hagan)... utilizar o acceder a los Materiales con licencia para crear o intentar crear un servicio o producto sustituto o similar a las Aplicaciones de Twitter”, dice el tercer inciso en la primera sección de las Restricciones en el Uso de material licenciado de Twitter.

Pero aquella clausula no estaba días atrás y según reporta Mashable recién fue añadida el pasado 19 de enero, es decir, tras la publicación inicial de Twitter sobre las “reglas de API de larga data”.

Tengan en cuenta que el centro de este problema es que de un tiempo a esta parte Twitter comenzó a restringir el acceso de aplicaciones como Tweetbot y Twitterific a su Interfaz de programación de aplicaciones (API) provocando problemas en el funcionamiento de esos servicios que básicamente son herramientas para potenciar o complementar distintas funciones de Twitter.

Pero ¿por qué Twitter querría expulsar a las aplicaciones de terceros que han sido parte histórica de su servicio? Una teoría es que aquellas aplicaciones muchas veces permiten saltarse la publicidad de la red social y, como la administración de Elon Musk tiene como objetivo mejorar el desempeño económico de Twitter, esta podría ser una estrategia en esa línea.

Sin embargo, mientras no hay claridad sobre lo que sucederá en el futuro, los desarrolladores de las aplicaciones bloqueadas obviamente están molestos.

“Twitterrific ha sido descontinuado”, Sean Heber de Twitterrific señaló en una publicación en el blog de la app. “Una frase que ninguno de nosotros quería escribir, pero que durante mucho tiempo hemos sentido que debería escribirse algún día. Sin embargo, no esperábamos escribirlo tan pronto, y ciertamente no sin haber tenido tiempo de notificarles que estaba por llegar. Lamentamos decir que la desaparición repentina e indigna de la aplicación se debe a un cambio de política no anunciado e indocumentado por parte de un Twitter cada vez más caprichoso, un Twitter que ya no reconocemos como confiable ni con el que queremos trabajar más”.