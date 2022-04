Twitter asegura que lleva un año trabajando en la opción de editar tweets y que no sacó la idea de la encuesta de Musk

La semana pasada, y a través de su cuenta oficial, Twitter reveló que finalmente estaba trabajando en una opción para editar los mensajes en la red social.

Ese anuncio se concretó en la antesala de un verdadero remezón en la compañía, ya que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se convirtió en el mayor accionista de la plataforma.

No solo eso, una de sus primeras publicaciones al respecto involucró una encuesta sobre la necesidad de sumar un botón para editar tweets.

Y a la fecha, cuando restan más de tres horas para finalizar la consulta, el mensaje de Musk ya suma más de 4 millones 200 mil votos. Todo un récord en el que el sí completa un dominio absoluto que alcanza al 73.5% de las preferencias.

En ese contexto, la cuenta oficial de las comunicaciones de Twitter realizó una nueva publicación aclarando el panorama sobre un botón de editar.

“Ahora que todos preguntan... sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! No, no sacamos la idea de una encuesta. Comenzaremos las pruebas en los laboratorios de Twitter Blue en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, explicó la compañía.