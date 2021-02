Twitter reafirmó que la suspensión a Trump es permanente y permanecerá incluso si se postula nuevamente para presidente

Si Twitter cumple su palabra, Donald Trump nunca volverá a realizar publicaciones en esa red social. Siguiendo la suspensión de la cuenta del ex-presidente de Estados Unidos durante el pasado mes de enero, durante este miércoles el director financiero de la red social reafirmó que no pretenden levantar el baneo contra Trump incluso si se postula nuevamente para presidente u otro cargo público.

En una entrevista con el programa “Squawk Box” de CNBC, Ned Segal fue consultado respecto a qué pasaría con la suspensión de la cuenta de Trump ante una eventual nueva carrera presidencial e hipotética elección del empresario.

“La forma en que funcionan nuestras políticas, cuando se eres sacado de la plataforma, eres sacado de la plataforma”, dijo Segal. “Ya sea que sea un comentarista, un director financiero o un ex o actual oficial público. Recuerde, nuestras políticas están diseñadas para asegurarnos de que las personas no inciten a la violencia, y si alguien hace eso, tenemos que eliminarlo del servicio y nuestras políticas no permiten que la gente regrese“.

Trump fue expulsado de Twitter a la luz del ataque al Capitolio realizado por sus partidarios en la antesala del cambio de mando en Estados Unidos. En ese sentido, Segal continúo explicando que Trump “fue sacado cuando era presidente, y no habría diferencia para cualquiera que sea funcionario público una vez que haya sido eliminado del servicio”.

Es decir, como la expulsión se concretó cuando Trump aún era presidente Twitter sostiene que mantendrá la medida incluso si llegase a ser reelegido en una eventual elección futura.

Esta declaración de Twitter no solo llega poco más de un mes después de la suspensión a la cuenta de Trump, sino que también se presenta en medio del impeachment que se está llevando a cabo en el Congreso de Estados Unidos y cuya resolución determinará el futuro político del empresario.