Un arte conceptual revelaría que un personaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pudo aparecer en Spider-Man: No Way Home

[En esta nota encontrarán spoilers de Spider-Man: No Way Home]

En el plan original de Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home tenía que llegar a los cines después del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, como la pandemia cambió las condiciones de producción, finalmente la cinta más reciente de Spidey se presentó varios meses antes que la próxima película de Stephen Strange.

Previamente los guionistas de Spider-Man: No Way Home ya habían contado que este cambio en la fecha de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness provocó algunos ajustes en la trama de la nueva cinta del arácnido, pero aunque en su minuto los escritores aseguraron que aquellas modificaciones tenían que ver principalmente con la caracterización de Strange y su conocimiento sobre el Multiverso, parece que también fue necesario hacer ajustes respecto a los personajes.

Si bien aún no hay nada confirmado al respecto, durante esta semana comenzaron a circular algunos artes conceptuales de Spider-Man: No Way Home y en particular la arista Maciej Kuciara publicó un diseño para una secuencia que fue descartada de la película y donde aparecía nada más ni nada menos que America Chavez.

Como recordarán America Chavez debutará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por lo que aunque hubiese sido extraño incluir al personaje en Spider-Man: No Way Home, su aparición en esa película habría calzado de buena manera si se seguía el plan original para estrenar la nueva entrega de Spidey tras la secuela de Doctor Strange.

Pero aunque en Doctor Strange in the Multiverse of Madness la actriz Xochitl Gomez será la encargada de interpretar a America Chavez, en este arte conceptual el personaje estaría inspirado en Isabela Merced (Transformers: The Last Knight), una actriz cuyo nombre rondó en los rumores para ese papel.

Aunque Kuciara rápidamente borró este arte conceptual tras publicarlo, a continuación pueden ver el diseño que rápidamente fue recogido por algunos fanáticos y muestra a Chavez en una especie de parque de diversiones junto a Peter Parker y sus amigos.

En paralelo a esa imagen, aunque esta es mucho menos clara, también se reveló otra ilustración de No Way Home donde supuestamente se podría ver a America Chavez en la batalla en la Estatua de la Libertad.

Pese a que por ahora no hay mucha información sobre esta escena descartada en particular, entrando de lleno en el terreno de las especulaciones, tenemos que recordar que días atrás los guionistas de Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna y Erik Sommers, contaron que originalmente otro personaje del MCU propiciaba la llegada de las versiones de Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

“(Maguire y Garfield) eran traídos por un personaje de Marvel que dice: ‘Aquí están las gracias salvadoras y te ayudarán a superar esto’”, contó McKenna a Variety sin querer revelar de qué personaje se trataba. “Era más bien un deus ex machina”.

Así, aunque no hay nada concreto que nos permita afirmar que ese personaje era America Chavez, también hay que tener en cuenta que el principal poder de este personaje implica viajar por el multiverso.

Pero por ahora esas son meras especulaciones y, hasta que se revelen más detalles al respecto, pueden disfrutar de estos otros artes conceptuales que se han revelado de No Way Home.

América Chavez se sumará oficialmente al MCU en el contexto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una película que se estrenará en mayo de este 2022.