Los guionistas de Spider-Man: No Way Home explicaron cómo se desarrolló la película en relación a las tramas de Doctor Strange 2 y Loki

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

En el plan original de Marvel Studios (que obviamente no tomaba en cuenta a una pandemia) Spider-Man: No Way Home tenía planificado su estreno para julio de 2021 y por ende el público conocería a esa historia de Peter Parker después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una película que aunque todavía no llega a la pantalla grande alguna vez contó con un estreno fijado para mayo de este año.

Así, dada la naturaleza interconectada de las producciones del MCU, el equipo detrás de Spider-Man: No Way Home tuvo que realizar algunos ajustes a la premisa de la cinta más reciente del arácnido para hacerse cargo que se estreno finalmente sucedió antes del debut de la nueva película de Doctor Strange.

Antes del debut de No Way Home los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers ya habían abordado la necesidad de realizar esos cambios, pero ahora en una nueva entrevista con el portal The Wrap hablaron un poco más al respecto.

Concretamente McKenna detalló que los cambios que se aplicaron a No Way Home básicamente tenían que ver con la mentalidad y conocimiento de Strange sobre el Multiverso.

“Cuando comenzamos a contar la historia e incluso comenzamos a escribir el guión, seguíamos a Doctor Strange 2 en la línea de tiempo”, explicó McKenna. “Entonces, durante la pre-producción, las cosas se empujaron y cambiaron. Se suponía que íbamos a comenzar a filmar en julio de 2020 y se convirtió en noviembre de 2020, nuestra fecha de lanzamiento se retrasó de julio de 2021 a diciembre de 2021, hubo muchas cosas que cambiaron“.

“Originalmente estábamos escribiendo esto como que Strange iba a estar involucrado, pero era después de los eventos de Doctor Strange 2, entonces, ¿dónde está él, dónde está su cabeza, y eso es algo a lo que le estábamos dando vueltas?”, añadió. “Y luego ahora parece ser más como: ‘oh, esto realmente despierta su interés en perseguir el multiverso como concepto’”.

De hecho, en una entrevista paralela con Variety, McKenna indicó que para No Way Home estaban “trabajando en cosas que estaban sucediendo en Doctor Strange 2, tratando de incorporarlas en nuestro guión”.

“Cuando empezamos a escribir, (Strange) conoce de primera mano los peligros de joder con estas cosas. Luego lo cambiamos para que fuera una persona que no sabía mucho sobre el multiverso”, detalló el guionista. “Pero eso hace que sea aún más aterrador empezar a jugar con estas cosas, porque está el miedo a lo desconocido. De cualquier manera, él era la voz de la razón que decía: ‘No te metas con el destino de un individuo’, y Peter Parker era lo suficientemente ingenuo como para decir: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salvar a esta gente? ‘”.

Si bien ahora Doctor Strange in the Multiverse of Madness continuará explorando la idea del Multiverso en el contexto de las producciones del MCU, antes de No Way Home, esta popular franquicia ya había abordado esa idea en la serie Loki.

Pero ¿está la propuesta del Multiverso de Loki conectada con No Way Home? Aunque los fanáticos obviamente tienen sus teorías, los guionistas de la nueva cinta de Spidey dicen que no tomaron en cuenta al programa del dios del engaño.

“Ya estábamos en este camino cuando ocurrió el final de Loki’”, señaló Sommers.

De todas maneras, aunque The Wrap dice que el guionista indicó que los eventos del final de Loki no estaban planeados para coincidir con los eventos de No Way Home, la coincidencia de ambas historias es valorada de manera positiva por Sommers. “Todos sentimos que eso realmente ayuda. Esto es genial, porque muestra que hay problemas en el multiverso”, sentenció.

Mientras aún no hay una fecha de estreno para la segunda temporada de Loki, actualmente Doctor Strange in the Multiverse of Madness pretende se estrenarse en mayo de 2022.