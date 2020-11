Un nuevo modelo de Inteligencia Artificial logró identificar a las personas con coronavirus por su tos

En el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) encontraron una herramienta que podría ser muy útil a futuro en el combate contra el COVID-19.

Lejos de las posibles vacunas y medicamentos contra esa enfermedad, un equipo de investigadores de ese instituto desarrolló un modelo de Inteligencia Artificial (IA) que es capaz de identificar a las personas que tienen COVID-19 pero no desarrollan síntomas.

De acuerdo a un artículo publicado en The IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, un grupo de investigadores del MIT entrenó a un modelo de inteligencia artificial para analizar la tos de las personas.

Para ello los investigadores, quienes ya estaban trabajando en un proyecto similar pero con foco en el alzheimer, entrenaron a la IA usando miles de registros de sonido que incluían a personas tosiendo a propósito.

¿El resultado? Durante las pruebas conducidas por el equipo el modelo logró una tasa de éxito del 98,5% entre las personas que habían recibido un resultado oficial positivo de la prueba de coronavirus. Además, dentro de ese porcentaje la IA identificó a un 100% de las personas que tenían COVID-19 y no tenían síntomas.

Pero, según destaca la BBC, uno de los hallazgos más llamativos de esta investigación fue que la diferencia clave en la tos forzada de un paciente asintomático de COVID-19 no podría ser escuchada por los oídos humanos, pero sí podría ser detectada por la IA.

“La forma en que se produce el sonido cambia cuando se tiene Covid, incluso si se está asintomático”, señaló Brian Subirana, co-autor del estudio.

Así, como uno de los principales desafíos que ha surgido durante el combate mundial contra el coronavirus es la dificultad que existe para identificar a las personas que tienen COVID-19 pero no desarrollan síntomas, los investigadores plantean que esto podría ser una gran alternativa a futuro.

“Los casos de uso práctico podrían ser para la evaluación diaria de estudiantes, trabajadores y público, cuando las escuelas, los trabajos y el transporte reabren, o para la prueba de grupo”, añadió Subirana.

Pero por ahora los investigadores del MIT están a la espera de la aprobación pertinente para convertir a su modelo de IA en una aplicación.